Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Temmuz 2017 Pazartesi 07:02

BÜYÜK İKRAMİYE YİNE KKTC'YE ÇIKTI!

BÜYÜK İKRAMİYE YİNE KKTC'YE ÇIKTI!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233
Milli Piyango İdaresi’nin 09.07.2017 tarihli Milli Piyango çekilişi dün akşam gerçekleştirildi.Çekilişte büyük ikramiyenin “465217” numaralı bilete isabet ettiği belirtildi. Amorti numaralar ise 2 ve 6 olarak açıklandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan şanslılar; Antalya, İstanbul ve KKTC’den çıktı.

2500000 TL ikramiye kazanan numara

465217

200000 TL ikramiye kazanan numara

308452

20000 TL ikramiye kazanan numaralar

245581  308372

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

032217  399800 435733

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

001757  075040  084300  109801  153902  332252
393230  475687  485642  491685

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

007661  021823  024298  028496  029678  030365
037505  038718  041163  042010  044613  052681
053710  059876  080275  082192  086081  105087
111005  112214  123740  134355  135452  137221
137601  140247  142758  153459  154089  155183
156059  156518  159854  169009  178013  178638
196293  201338  210223  211089  211992  213712
216225  219220  229084  234526  234557  236254
238840  248317  249265  249634  256472  258840
262642  266107  279796  287605  290706  291961
292616  295056  299078  302673  304268  306828
316293  321492  323427  323503  331870  336217
338447  340840  355929  367315  370314  372013
374805  384093  390029  390542  391474  392168
401165  402390  406551  421638  432253  433598
436254  452729  460594  473010  478747  479621
481603  485014  486774  496522

300 TL ikramiye kazanan numaralar

001184  007937  010646  010815  011040  011136
011284  012105  016321  018863  019027  021045
025039  030393  033052  035808  041584  043135
046125  049834  056889  057943  061181  062313
066774  067023  076463  079592  085093  087346
088840  089015  094304  096217  096711  097266
098152  101023  103692  106624  106634  111678
116575  125718  127260  136122  140291  141314
154914  156925  158215  159095  160889  163816
173534  175509  182783  188487  199936  201039
203890  214912  216508  217333  223495  232265
236447  237125  242994  243576  245245  250790
266003  271210  271423  272834  273374  277343
288572  290887  292211  300026  300299  302487
305110  308222  310265  312812  322415  322520
324101  334963  337166  338322  339182  339949
343387  343862  351762  353897  354711  355551
356531  356806  358050  364142  367512  372013
380729  381272  382252  388879  390278  390531
391603  392636  392685  396112  399104  400550
407060  408403  413425  418914  424094  426010
433315  437062  441830  442638  446648  452218
456083  457615  459324  461091  465214  467470
468417  470203  472223  477265  478631  482950
483906  486113  487869  492233  494016  494413

Son 5 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

05315    09303    14696    16557    17638    19781
21327    21941    23071    24727    28024    31929
32385    33571    35601    35634    36510    40700
42005    42960    45799    46454    50284    51059
53986    56120    58739    58915    59093    59348
59796    65215    70235    70605    81024    84281
86078    87628    89639    96181

Son 4 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

0715      0850      2323      4703      5221      5945
6128      6293      8081      8907      9256      9636 

Son 3 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar

251         277         417         556         600         828
865         897         937         963

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

14           30           35           56           60           76
89           96

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

2             6

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

065217  165217  265217  365217  405217  415217
425217  435217  445217  455217  460217  461217
462217  463217  464217  465017  465117  465207
465210  465211  465212  465213  465214  465215
465216  465218  465219  465227  465237  465247
465257  465267  465277  465287  465297  465317
465417  465517  465617  465717  465817  465917
466217  467217  468217  469217  475217  485217
495217
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
BÜYÜK İKRAMİYE YİNE KKTCYE ÇIKTI!
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“'KIBRIS SİVİL TOPLUMU İŞ BAŞINDA' HİBE PROGRAMI ALTINCI TEKLİF ÇAĞRISI" TÖRENLE AÇILDI “'KIBRIS SİVİL TOPLUMU İŞ BAŞINDA'...
Çalışma Dairesi’nden Dışarda Çalışma Yasağına Yönelik Denetim Çalışma Dairesi’nden Dışarda Çalışma Yasağına...
“Bakmak Ve Görmek Arasında” Fotoğraf Sergisi Açıldı “Bakmak Ve Görmek Arasında” Fotoğraf Sergisi...
Güzelyurt Ve Mesarya’ya Su Sağlama Tüneli İhalesi 10 Ağustos’ta Tamam Güzelyurt Ve Mesarya’ya Su Sağlama Tüneli İhalesi...
“kamu İhale (değişiklik) Yasa Tasarısı” Komitede Görüşülüyor “kamu İhale (değişiklik) Yasa Tasarısı” Komitede...
Din İşleri Başkanlığı, Yarın Cuma Namazından Önce, “15 Temmuz İhanet Girişiminde Şehit Olanlar Ve Tüm Şehitler İçin” Kuran-ı Kerim Ve Mevlidi Şerif Okutacak Din İşleri Başkanlığı, Yarın Cuma Namazından...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

“'KIBRIS SİVİL TOPLUMU İŞ BAŞINDA'...

Haberi Oku