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Büyük ikramiye Girne'de

Büyük ikramiye Girne'de

29 Eylül 2018 Cumartesi 09:49
Büyük ikramiye Girne'de

Büyük ikramiye Girne'de
28 Eylül 2018 çekilişinde 200.000TL'lik büyük ikramiye, Girne bayisi Turgut Çeken tarafından satılan "12090" numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Eylül 2018 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam çekildi. Çekilişte 200.000TL'lik büyük ikramiye "12090" numaralı bilete isabet etti.

Devlet Piyangosu’nun bu akşam heyecanla beklenen çekilişinde büyük ikramiye olan 200.000TL, Girne bayisi Turgut Çeken tarafından satılan "12090" numaralı bilete isabet etti.

15 Kasım 2018 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 1.000.000TL ve toplam ikramiye 2.471.000TL olacak. Bilet fiyatı 15TL olarak yarından (29 Eylül 2018) itibaren satışa sunulacak.

Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan www.kktcpiyangolar.com adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

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