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Büyük ikramiye devretti

18 Mayıs 2018 çekilişinde büyük ikramiye satılmayan bilete isabet etti ve devretti.

Büyük ikramiye devretti

18 Mayıs 2018 çekilişinde büyük ikramiye satılmayan bilete isabet etti ve devretti.

19 Mayıs 2018 Cumartesi 09:26
Büyük ikramiye devretti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 18 Mayıs 2018 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam gerçekleşti. Çekilişte büyük ikramiyenin satılmayan bilete isabet etmesinden dolayı 28 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşecek çekilişte büyük ikramiye 400.000 TL’ye yükseltildi.

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Devlet Piyangosu’nun bu akşam heyecanla beklenen çekilişinde “16111” numaralı satılmayan bilete isabet eden 200.000 TL’lik büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. 28 Mayıs 2018 tarihinde geçekleşecek olan çekilişte büyük ikramiye 400.000 TL, toplam ikramiye 724.100 TL ve bilet satış fiyatı 15 TL olarak yarın (19 Mayıs) satışa sunulacak.

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