​​​​​​​Büyük ikramiye devretti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Nisan 2018 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam gerçekleşti. Çekilişte büyük ikramiyenin satılmayan bilete isabet etmesinden dolayı 8 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşecek çekilişte büyük ikramiye 600.000 TL’ye yükseltildi.
8 Mayıs çekilişi çıkana kadar çekilecek.
18 Nisan ve 28 Nisan tarihinde satılmayan bilete isabet ederek devreden Devlet Piyangosu’nun 8 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşecek çekilişinde 600.000 TL’lik büyük ikramiye çıkana kadar çekilecek.
Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan www.kktcpiyangolar.com adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.