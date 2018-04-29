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​​​​​​​Büyük ikramiye devretti

28 Nisan 2018 çekilişinde büyük ikramiye satılmayan bilete isabet etti ve devretti.

​​​​​​​Büyük ikramiye devretti

28 Nisan 2018 çekilişinde büyük ikramiye satılmayan bilete isabet etti ve devretti.

29 Nisan 2018 Pazar 09:57
​​​​​​​Büyük ikramiye devretti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Nisan 2018 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam gerçekleşti. Çekilişte büyük ikramiyenin satılmayan bilete isabet etmesinden dolayı 8 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşecek çekilişte büyük ikramiye 600.000 TL’ye yükseltildi.

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Devlet Piyangosu’nun bu akşam heyecanla beklenen çekilişinde “30238” numaralı satılmayan bilete isabet eden 400.000 TL’lik büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. 8 Mayıs 2018 tarihinde geçekleşecek olan çekilişte büyük ikramiye 600.000 TL, toplam ikramiye 924.100 TL ve bilet satış fiyatı 15 TL olarak yarın (29 Nisan) satışa sunulacak.

8 Mayıs çekilişi çıkana kadar çekilecek.
18 Nisan ve 28 Nisan tarihinde satılmayan bilete isabet ederek devreden Devlet Piyangosu’nun 8 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşecek çekilişinde 600.000 TL’lik büyük ikramiye çıkana kadar çekilecek.

Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan www.kktcpiyangolar.com adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

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