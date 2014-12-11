Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Büyük İhmal !

Gönyeli Barınağında yavru köpekler öldü

Büyük İhmal !

Gönyeli Barınağında yavru köpekler öldü

11 Aralık 2014 Perşembe 08:21
Büyük İhmal !
banner238

Gönyeli’de bulunan ve "Gönyeli Belediyesi’"nin sorumluluğunda olan hayvan barınağındaki yavru köpeklerin 4 tanesi geçen gün yağan yağmurlar sonucunda boğularak öldü!
Kuzey Kıbrıs Hayvan Hakları Federasyonun"dan yapılan acıklamaya göre sorumluları cezalandırılmasını talep ettikleri öğrenildi.

Gönyel barınağında yavru köpekler boğularak can verdi!

*Hayvan refah" yasası gereğince Gönyeli Belediyesi sorumluluğu altında olan Gönyeli Barınağı ihmal nedeniyle adamızda yağan şiddetli yağışlar yüzünden yavru köpeklere mezar oldu!Gönüllüler defalarca Gönyeli Belediyesine durumun ciddiyetini anlatmaya çalışsa da hiç bir şekilde ciddiye alınmadı. Yıllardır gönüllüler tarafından kendi çabalarıyla ayakta tutulan barınak belediyenin ihmali  yüzünden hayvanlara mezar oldu.
Kuzey Kıbrıs Hayvan Hakları Federasyonu"Gönyeli belediyesini derhal GÖREV davet ediyor, Tarım bakanlığından olayın soruşturulmasını ve derhal suçluların cezalandırılmasını talep ediyoruz. "
 

Son Güncelleme: 11.12.2014 08:34
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs ManşetGönyeli Barınağında Yavru Köpekler öldü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim