Büyük İhmal !

Gönyeli’de bulunan ve "Gönyeli Belediyesi’"nin sorumluluğunda olan hayvan barınağındaki yavru köpeklerin 4 tanesi geçen gün yağan yağmurlar sonucunda boğularak öldü!

Kuzey Kıbrıs Hayvan Hakları Federasyonun"dan yapılan acıklamaya göre sorumluları cezalandırılmasını talep ettikleri öğrenildi.



Gönyel barınağında yavru köpekler boğularak can verdi!



*Hayvan refah" yasası gereğince Gönyeli Belediyesi sorumluluğu altında olan Gönyeli Barınağı ihmal nedeniyle adamızda yağan şiddetli yağışlar yüzünden yavru köpeklere mezar oldu!Gönüllüler defalarca Gönyeli Belediyesine durumun ciddiyetini anlatmaya çalışsa da hiç bir şekilde ciddiye alınmadı. Yıllardır gönüllüler tarafından kendi çabalarıyla ayakta tutulan barınak belediyenin ihmali yüzünden hayvanlara mezar oldu.

Kuzey Kıbrıs Hayvan Hakları Federasyonu"Gönyeli belediyesini derhal GÖREV davet ediyor, Tarım bakanlığından olayın soruşturulmasını ve derhal suçluların cezalandırılmasını talep ediyoruz. "

