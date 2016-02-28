Büyük Hesaplaşma

Girne’de toprağa gömülmüş iki bebek cesedi daha bulundu ‘Kürtaj operasyonunun’ Türkiye’den gelen ihbar sonucunda gerçekleştirildiği bildirildi



Çiğdem AYDIN

Kıbrıs’ı ayağa kaldıran 6 aylık bebek kürtajlarıyla ilgili operasyonun, Türkiye’den gelen ihbar sonucunda başlatıldığı bildirildi. Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; Türkiye Organize Suçlar Başkanlığı, elde edilen bir ihbar üzerine konuyu Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği aracılığıyla KKTC Polis Genel Müdürlüğü’ne aktardı. Bir süre araştırma yapan KKTC polisi ise, ihbar mesajında adı geçenleri sorgulamaya başladı. İlk sorgulamada yapılanların itiraf edilmesi

sonucunda gözaltı ve tutuklamalar gerçekleşti. Dr. Mehmet Ali Tunçbilek, Dr.Verda Özkent Tunçbilek, Dr. Fahri Karagözlü, Anestezist Rasiha Serdaroğlu, ebe Ayşegül İşbilir, şoför Aziz Doğgün, sekreter Cemaliye Ölmez ve hemşire Taner Okburanı olmak üzere toplamda 8 kişinin tutuklanmasına yol açan kürtaj operayonunu tetikleyen ihbarcının kim olduğu ise henüz bilinmiyor. Uzman kişiler, bunun çok büyük bir olasılıkla kişiler ve hastaneler arasındaki hesaplaşmadan kaynaklandığını iddia ederken, olayın üç yüzünün, yargı sürecinin başlamasıyla netleşeceğini belirtiyor.



İki fetüs daha bulundu

Bu arada, Girne’deki Hazreti Ömer Tekkesi’ne yakın bir bölgede polisin iki fetüs (3 ayın üzerinde bebek cesedi) daha bulduğu açıklandı. Girne’de önceki gün ortaya çıkarılan yasa dışı kürtaj olayıyla ilgili polisin çok yönlü soruşturması sürerken dün Çatalköy yakınlarındaki Hz. Ömer Türbesi civarındaki ağaçlık alanda iki fetüs kalıntısı daha bulundu.



Zanlılardan birisi konuştu…

Polis Basın Subaylığı’nın TAK’a yaptığı açıklamaya göre, 4’ü doktor toplam 8 kişinin tutukluluğunun devam ettiği olayla ilgili soruşturma sürüyor. Zanlılardan birinin ifadesi uyarınca dün Hz. Ömer Türbesi civarında yapılan kazıda, 2 fetüs kalıntısı daha saptandı. Böylece bulunan fetüs kalıntısı sayısı 7’ye yükseldi. Önceki gün bir de 7 aylık bebek cesedi bulunmuştu. 2013’ten beri yasa dışı kürtajların yapıldığı belirlenen Girne Ada Hospital’de görevli 4 doktor 1 hemşire, 1 ebe, 1 güvenlik ve 1 sekreter hakkında dün çıkarıldıkları mahkemede 3’er gün tutukluluk kararı alınmıştı. Sağlık Bakanlığı da Ada Hospital’i 3 ay süreyle kapatmıştı.



Besim: Özel hastaneler denetime alınmalı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Filiz Besim de yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı’na, bütün özel hastaneleri çok sıkı bir denetime alarak, polis ve Tabipler Birliği ile işbirliği içinde ciddi bir denetim ve cezai uygulama başlatma çağrısında bulundu.



Kan donduran olaylar

Besim, polise yansıyan ve aralarında doktorların da bulunduğu yasa dışı kürtaj olayının Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği üyelerini derinden üzdüğünü, dehşete düşürerek, kanının dondurduğunu belirtti. 10 haftanın üzerindeki gebeliklerde, herhangi bir tıbbi endikasyon yoksa kürtajın yasak olduğuna işaret eden Besim, var olan tıbbi endikasyonun ise birliğe kanıtlarıyla birlikte bildirilme zorunluluğu bulunduğunu kaydetti. Besim, “Hal böyle iken ve meslek etik ve ahlak kurallarımız yaşamı korumak yönünde tüm mesleklerden daha katı kurallarla donanmış iken, biz Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin görevi de birinci derecede mesleğimizi korumaktır” dedi.





Diyalog





Son Güncelleme: 28.02.2016 10:35