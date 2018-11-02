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Büyük av pazar günü başlıyor

TAVŞAN, KEKLİK, TURAÇ, SÜLÜN, FASSA, YABAN GÜVERCİNİ, ÇULLUK, BILDIRCIN, KARGA VE SAKSAĞAN AVLANABİLECEK

Büyük av pazar günü başlıyor

TAVŞAN, KEKLİK, TURAÇ, SÜLÜN, FASSA, YABAN GÜVERCİNİ, ÇULLUK, BILDIRCIN, KARGA VE SAKSAĞAN AVLANABİLECEK

02 Kasım 2018 Cuma 10:02
Büyük av pazar günü başlıyor

TAVŞAN, KEKLİK, TURAÇ, SÜLÜN, FASSA, YABAN GÜVERCİNİ, ÇULLUK, BILDIRCIN, KARGA VE SAKSAĞAN AVLANABİLECEK
 

COOK: “AVCILARA KAZASIZ BİR AV SEZONU DİLİYORUZ”

Büyük Av, pazar günü başlıyor.
Avcılık Federasyonu Genel Sekreteri Osman Cook, Türk Ajansı Kıbrıs’a yaptığı açıklamada avcıların Büyük Av boyunca toplam 10 gün avlanabileceğini hatırlattı.
Avcılar Büyük Av’da,  “4, 11, 18, 25 Kasım”, “2, 9, 16, 23, 26, 30 Aralık” olmak üzere toplam 10 gün avlanabilecek.
Acıların Av Haritası’na, av ve avcılık kurallarına, yasalara uymasını isteyen Cook, “Avcılara kazasız bir av sezonu diliyoruz” dedi.
AVLANABİLECEK AV HAYVANLARI
Büyük avda avlanabilecek av hayvanları, “Tavşan, keklik, turaç, sülün, fassa, yaban güvercini, çulluk, bıldırcın, karga ve saksağan”dan oluşuyor.
Yaban hayatıyla ilgili mevzuat uyarınca Av Haritası’nda işaretlenen sürekli av koruma bölgelerinde ve ava kapalı bölgelerde avlanmak yasak.
AVLANMASI YASAK DİĞER BÖLGELER
Herhangi bir av hayvanının veya yabani kuşun avlanamayacağı, öldürülemeyeceği veya kovalanamayacağı diğer bölgeler de şöyle:
 “Baraj ve göletlerin 500 metre veya daha yakın çevresi; meskun mahallerin 200 metre veya daha yakın çevresi; piknik alanlarının 300 metre veya daha yakın çevresi; Taşkent’in üzerinde kayalıklar üzerine çizilmiş KKTC bayrağının ve yanındaki meteoroloji istasyonunun 200 metre veya daha yakın çevresi;  Merkezi Cezaevi binalarının 200 metre veya daha yakın çevresi; Haspolat Arıtma Tesislerinin 200 metre veya daha yakın çevresi; tüm atış poligonlarının 200 metre veya daha yakın çevresi; Ercan Havaalanı’nın pist inşaatının 200 metre veya daha yakın çevresi; üniversitelerin 200 metre veya daha yakın çevresi; Muratağa, Atlılar ve Sandallar şehitliklerinin ve katliam çukurlarının 200 metre veya daha yakın çevresi; 2 numaralı av bölgesinde bulunan Eleousa Manastırı’nın bulunduğu yerin 300 metre veya daha yakın çevresi.”
ALO 140 İHBAR HATTI
Her türlü yasak avla ilgili ihbarlar ise 24 saat boyunca Alo 140 ihbar hattına yapılabilecek. 


 

Son Güncelleme: 02.11.2018 13:24
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