Bütçe Maratonu Sürüyor...

Lefkoşa, 25 Kasım 14 (.): Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 268 milyon 597 bin 20 TL olarak öngörülen Sağlık Bakanlığı bütçesini de oyçokluğu ile onayladı.

Komite başkanı CTP-BG Milletvekili Birikim Özgür başkanlığında, komite üyesi milletvekillerinin katılımıyla yapılan toplantıya, Sağlık Bakanı Ahmet Gülle ile bakanlık yetkilileri de katıldı.

TATAR

Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşülmesi sırasında ilk sözü UBP milletvekili Ersin Tatar aldı. Tatar, ihale prosedüründe gecikme olduğundan Onkoloji Hastanesi’nde gecikme yaşandığını kaydetti.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin ömrünü doldurduğuna inandığını söyleyen Tatar, doktorların iyi olduğunu vurguladı.

Çağdaş bir hastanenin inşasının gündeme gelmesi gerektiğini belirten Tatar, Türkiye ile istişare içinde yapılabileceğini ifade etti.

Güzelyurt’ta da bir hastane ihtiyacı bulunduğunu söyleyen Tatar, öğrenci nüfusunun arttığını, geleceği düşünerek adımlar atılması gerektiğini belirtti.

GÜRÇAĞ

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ, aciliyet sırasına göre ihtiyaçların belirlenmesi gerektiğini belirtti.

Personel eksikliklerine değinen Gürçağ, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ndeki, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eksikliklerle ilgili bilgi verdi.

Sağlık ocaklarının güçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Gürçağ, antibiyotik kullanımıyla ilgili bilinçlendirme çalışması yapılması farkındalık yaratılması gerektiğini kaydetti.

CANDAN

CTP-BG milletvekili Armağan Candan, Güzelyurt ve Lefke bölgesindeki üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin sayısının da artmasıyla nüfusun çoğaldığını belirterek, bölge insanının gelişmiş bir hastane ihtiyacının daha ciddi bir şekilde ortaya çıktığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı’nın bölgede yeni bir hastane yapılmasına yönelik kararına destek belirten Candan, Lefke bölgesinde yaşayan vatandaşların özellikle Cengiz Topel Hastanesi’nin kapatılmamasına ilişkin kaygılarının göz önünde bulundurularak adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

PİLLİ

Sağlığın devlet politikası olması gerektiğini belirten UBP milletvekili Ali Pilli, mevcut sağlık sisteminin düzeltilerek politika haline getirilebileceğini söyledi. İlk basamak hekimliği ve aile hekimliği konusuna değinen Pilli, ilk basamak hekimliğinin önemine değindi.

Pilli, yeni bir sağlık sistemi oluşturulacağının söylendiğini ancak henüz bunun yapılmadığını kaydetti.

Otomasyon sisteminin önemine değinen Pilli, bu sistemi oturtmak gerektiğini belirtti.

Pilli, hemşirelerin eğitilmesi, hastalara davranışların Onkoloji Hastanesi’nin de önemli olduğunu kaydetti.

Cengiz Topel Hastanesi’nde doktor eksikliği bulunduğuna işaret eden Pilli, bu eksikliğin giderilmesi, gece nöbetlerinin düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Lefkoşa Dr. Akçiçek Hastanesi’nin de acil servisinin yetersiz olduğunu söyleyen Pilli, Genel Sağlık Sigortası konusunda da bir ilerleme sağlanmadığını kaydetti.

ÖZCENK

UBP milletvekili Erdal Özcenk, sağlık konusunda etkin bir denetleme görmediğini söyledi. Özcenk, yasalarda suça ceza, başarıya ödül bulunduğunu ancak uygulanmadığını belirtti.

Sağlıkta en önemli sorunun finans sorunu olduğunu söyleyen Özcenk, bu sorunun çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Genel Sağlık Sigortası sisteminin önemine işaret eden Özcenk, bu sistemin finans sorununu çözmeye yarar sağlayabileceğini belirtti. Özcenk, Genel Sağlık Sigortası uygulanması halinde rekabet sisteminin geleceğini kaydetti. Özcenk, bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın öncü olmasını istedi.

Acil servisin düzeltilemediğini, kanayan bir yara olmaya devam ettiğini söyleyen Özcenk, “Daha fazla teşvik verilmezse kimse acil servis doktoru olmak istemez” dedi.

Özcenk, Onkoloji Hastanesi’nin kurulacağını ancak onkolog sorunu ile karşılaşılacağını, bu sorunun çözülmesi gerektiğini belirtti.

SUCUOĞLU

UBP milletvekili Faiz Sucuoğlu, sağlığın partiler üstü olduğu ve birlikte ortak bir yol bulunması gerektiğini kaydetti.

Sağlıkta bu yıl bütçenin arttığını ancak sağlığın payının düştüğünü söyleyen Sucuoğlu, bunun kabul edilemez olduğunu, bu rakamla hiçbir şey yapılamayacağını belirtti.

Bütçe kalemlerindeki artış ve azalışa değinen Sucuoğlu, “Yeni bir hastane için bir proje konulmasını beklerdim ama maddi kaynak azaltılmıştır. Karşılıksız hibe veriliyor ama biz bunun sadece bir kısmını kullanabiliyoruz” dedi.

Sucuoğlu, 2015 bütçesini, 2014 yılı ile karşılaştırarak, artan ve azalan kalemlerle ilgili bilgi verdi.

Toplumun kanayan yaralarından birinin de kanser konusu olduğunu belirten Sucuoğlu, 8 bin civarı kanser vakası bulunduğunu, her yıl 500 yeni vaka tespit edildiğini, partiler üstü Kanser Danışma Kurulu kurulmasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Hiçbir bakanlıkta istatistik bilgi bulunmadığını kaydeden Sucuoğlu, hangi kanserin nerede daha çok görüldüğünün tespiti halinde tedbir alınabileceğini vurguladı.

Lefke bölgesinde madenlerden dolayı sıkıntı yaşandığını, Değirmenlik’teki taşocaklarının çevreye ve insan yaşamına zarar verdiğini, elektrik santrallerine filtre takılmadığını kaydeden Sucuoğlu, kanserde çevre faktörlerinin de rol oynadığının unutulmaması gerektiğini kaydetti.

Sucuoğlu, Onkoloji Hastanesi’nin hayata geçmesinin önemli olduğunu ancak onkolog bulmanın da gerekli olacağını ifade etti. Onkolog konusunda ciddi adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Sucuoğlu, Onkoloji Hastanesi’nin faaliyete geçmesiyle onkolog ve onkoloji servisinde görev yapacak hemşirelere ihtiyaç duyulacağını, bunun önleminin alınması gerektiğini belirtti.

Hal Yasası çıkması gerektiğini söyleyen Sucuoğlu, bu şekilde ürünlerin denetiminin sağlanabileceğini kaydetti.

Uyuşturucu sorununun kırmızı alarm verdiğini belirten Sucuoğlu, bonzainin yüzde 95 oranında Güney Kıbrıs’tan geldiğini, sınırlarda tedbir alınması gerektiğini söyledi.

KKTC’de bin 500 madde bağımlısı olduğunu söyleyen Sucuoğlu, uyuşturucu ile mücadeleye bütçede pay ayrılmadığını kaydetti.

HAMZAOĞULLARI

CTP-BG milletvekili Biray Hamzaoğulları, önceki hükümet döneminde işe alımları eleştirdi.

Hamzaoğulları, “Çarpım tablosunu bilmeyen insanları memur yaptık” dedi.

İskele ilçesinde hastane bulunmamasını eleştiren Hamzaoğulları, Bafra bölgesinde 20 yataklı bir hastane yapılmasını istedi. O bölgede oteller bulunduğunu, nüfusun arttığını belirten Hamzaoğulları, hastane yapmanın kolay olmadığını ifade etti.

UBP döneminde Yenierenköy Sağlık Ocağı konusunda bir adım atılmadığını söyleyen Hamzaoğulları, “Geçmiş siyasetçiler bizi hep oy potansiyeli olarak gördü. Hizmet götürmeyi hiç düşünmediler” dedi.

KALYONCU

CTP-BG milletvekili Ömer Kalyoncu, konuşmaların geçici istihdamlarla ilgili olması üzerine söz alarak, hükümetin yasa ile geçici istihdamını engellediğini belirtti. Kalyoncu, geçici istihdamını başlatanın UBP hükümetleri olduğunu kaydetti.

Hastanelerde doktorların hastalara davranış biçimini eleştiren Kalyoncu, “Olan vatandaşa oluyor” dedi.

Kalyoncu, insan kalitesini geliştirmeyle, insanlara adil davranmayla, suç işleyenlerin cezalandırılmasıyla işlerin düzelebileceğini söyledi.

GÜLLE

Sağlık Bakanı Ahmet Gülle yapıcı eleştirilere teşekkür etti. Kaynakları iyi ve verimli kullanmak gerektiğini söyleyen Gülle, kaynakların iyi kullanılamadığını belirtti.

Genel Sağlık Sigortası gibi uygulamaların özünde kaynakları verimli kullanmanın olduğunu söyleyen Gülle, bu konuda bütçeye yönelik ayrılan kaynakları sonuna kadar kullanmaya çalıştıklarını ancak bazı sıkıntılarla karşılaştıklarını ifade etti.

Proje çizdirmenin zorluğuna değinen Gülle, kaynak olduğu halde ihaleye çıkılamadığını işlerin yavaş gittiğini, firmaların gerekli ciddiyeti göstermediğini kaydetti.

Toplum genelindeki düzensizliğin her yönü olumsuz etkilediğini söyledi.

Sağlık çalıştayının bir sağlık politikası oluşturulması adına gerçekleştirildiğini söyleyen Gülle, Genel Sağlık Sigortası temelinde yeni bir yapılandırmaya gidilmesi yönünde görüşler elde edildiğini kaydetti.

Gülle, otomasyon konusunda kendilerine altyapıyı güçlendirme hedefi koyduklarını belirtti.

Personel konusunda büyük eksiklikler yaşandığını söyleyen Gülle, ciddi hekim ve hemşire sıkıntısı yaşandığını, bakanlığa gelmesinin ardından bazı önlemler alındığını ancak sorunun devam ettiğini ifade etti.

Ülkede 500 aktif hekim olduğunu, Avrupa ve Türkiye ile kıyaslandığında nüfusa oranla bu rakamın yeterli olmadığını belirten Gülle, hemşire oranında da durumun aynı olduğunu söyledi. Gülle, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun çok yavaş çalıştığını, ihtiyaçları karşılamada zorlandıklarını vurguladı.

Acil servise yeni bir yapılanmaya gitmeye çalıştıklarını, buralarda ciddi bir yük oluştuğunu söyleyen Gülle, daha iyi hale getirmeye çalışacaklarını kaydetti.

Gülle, ambulans ağını güçlendirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Randevu sistemi getirdiklerini söyleyen Gülle, başlangıçta hatalar olduğunu belirtti. Yerinde sağlık hizmeti başlattıkları belirten Gülle, kanser tespitlerinin yapılacağı bir sistem kurulacağını kaydetti.

Onkolog bulmakta sıkıntı yaşadıklarını anlatan Gülle, bu sorunu çözmeye çalıştıklarını ifade etti.

Çamlıbel Sağlık Ocağı’nın iki ay içinde açılacağını belirten Gülle, Nalbantoğlu’nun çevre ve park yeri sorununa yönelik ihaleye çıkılacağını ifade etti.

Gülle, Başbakanlık altında uyuşturucu konusunda komite oluşturulduğunu söyleyerek, iki merkez oluşturularak bağımlılara yönelik müdahale ve rehabilitasyon merkezi açılacağını vurguladı.

Gülle, “Güzelyurt Hastanesi’nin temeli nereye bir hastane yapılırsa Lefkoşa’ya gitmenin önü alınabilir düşüncesinden kaynaklanıyor. Cengiz Topel Hastanesi hizmetleri devam edecek. Özel bir dal hastanesi, rehabilitasyon merkezi oluşturma düşüncemiz var. Bunu sağlık turizmine yönelik geliştirme imkanı da var. Türkiye’den de hasta kabul edip yeni bir açılım yapabiliriz” dedi.

Gülle, sağlık turizmi çalıştayı yapmayı planladıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından saat 21.30 sıralarında Sağlık Bakanlığı bütçesi onaylandı ve Komite Sivil Savunma Teşkilatı bütçesini görüşmeye başladı.

(GÖZ/GUR)