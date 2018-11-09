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Bütçe Görüşmeleri Salı Günü Başlıyor

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNİN 27 KASIM’DA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Bütçe Görüşmeleri Salı Günü Başlıyor

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNİN 27 KASIM’DA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

09 Kasım 2018 Cuma 18:47
Bütçe Görüşmeleri Salı Günü Başlıyor
BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNİN 27 KASIM’DA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR
Lefkoşa, 9 Kasım 18 (.): Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi, 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı salı günü görüşmeye başlıyor.
Meclis’ten elde edilen bilgiye göre, önümüzdeki salı günü başlayacak görüşmelerin 27 Kasım Salı günü tamamlanması hedefleniyor.
Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Fikri Toros’un açılış konuşması ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın sunumuyla başlayacak görüşmelerin ilk günü tasarının bütünü ele alınacak. 
Bütçe tasarısının madde madde görüşülmesine 14 Kasım Çarşamba günü geçilecek. İlk olarak Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülecek.Komitede, 16 Kasım Cuma günü Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçeleri ele alınacak.
21 Kasım Çarşamba günü Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Hukuk Dairesi, Mahkemeler ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı; 22 Kasım Perşembe günü Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, GKK, Polis, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.
Komitede, 23 Kasım Cuma günü Sayıştay, Kamu Hizmeti Komisyonu, Ombudsman, Sağlık Bakanlığı ile Turizm ve Çevre Bakanlığı; 27 Kasım Salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı bütçeleri ele alınacak.
Salı günü ayrıca gelirler bütçesi ele alınacak ve 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı madde madde görüşülmesi tamamlandıktan sonra bütünü oylanacak.
(FEZ/HÖ)
  
 
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