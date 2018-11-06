Bütçe Görüşmeleri Nedeniyle Meclis Çalışmalarında Değişikliğe Gidiliyor

MECLİS TOPLANDI (2)

19 VE 26 KASIM’DA YASAMA VE DENETİM BİRLİKTE YAPILACAK; 13 VE 27 KASIM BİRLEŞİMLERİ İSE ERTELENDİ

Lefkoşa, 6 Kasım 18 (.): Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun toplantılarında, 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın komitedeki görüşmeleri nedeniyle değişikliğe gidiliyor.Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında ilk olarak bilgiye sunuşlar bölümünde Meclis Danışma Kurulu’nun Genel Kurul’un Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin çalışmalarına olanak sağlamak amacıyla, 19 ve 26 Kasım’daki birleşimlerde yasama ve denetimin birlikte yapılması ile 13 ve 27 Kasım’daki birleşimlerin de ertelenmesi kararı oy birliğiyle onaylandı.Bu bölümde ayrıca, Başbakanlığın 2018 Mali Yılı Bütçesi, 1.1.2018-31.3.2018 devresi bütçe uygulama sonuçları ile 2018 Mali Yılı Bütçesi 1.1.2018-30.6.2018 Devresi Bütçe Uygulama Sonuçlarını Gösteren Cetvel bilgiye getirildi.TATAR, BÜTÇEDEKİ AÇIĞIN NEDENİNİ SORDUUBP Genel Başkanı Ersin Tatar bu sırada söz alarak 2019 yılı bütçesinde açıklara değinerek, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a büyük açık öngörülmesinin nedenini sordu.Tatar, gelirlerin artışı ve Türkiye’nin katkılarına rağmen bu açığın fazla olduğunu söyleyerek, “Yanlış giden nedir ki bu noktaya gelindi?” sorusunu yöneltti.DENKTAŞ: “GELECEK YIL KAMU MALİYESİ AÇISINDAN ZOR OLACAK”Maliye Bakanı Serdar Denktaş, gelecek yılın, kamu maliyesi açısından zor olacağını, maaş artışı ve cari harcamaların da sıkıntı yaratacağını belirtti.Denktaş, Türkiye’den gelen katkılarda da düşüş olduğunu, açığı azaltmaya çalışacaklarını ifade etti.CANALTAYMeclis Genel Kurulu’nda daha sonra 62. madde uyarınca Çocuk İzlem Merkezi konusunda UBP Milletvekili Resmiye Canaltay söz aldı.Canaltay, Çocuk İzlem Merkezi konusunda herhangi bir adım atılmadığını, çocuklara sahip çıkmak ve buna yönelik yasalar çıkarılması gerektiğini söyledi.Canaltay, bu konunun ivediliğini gelecek hafta yine gündeme getireceğini kaydetti.(GÖZ/GÜL) EK VERİLECEKHaber: Gözde Süreç Sarı