Bütçe Görüşmeleri Devam Ediyor (2)

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nden 5 milyon 74 bin 800 TL olarak geçen Sayıştay bütçesi oy çokluğuyla kabul etti.

SAYIŞTAY BÜTÇESİ OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Lefkoşa, 13 Aralık 16 : Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nden 5 milyon 74 bin 800 TL olarak geçen Sayıştay bütçesi oy çokluğuyla kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 2017 Mali Yılı Bütçesi Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine devam ediliyor.

Genel Kurul’da bugün ilk Sayıştay Başkanlığı Bütçesi ele alındı.

SİBER

Sayıştay Bütçesi konusundaki görüşmeler öncesinde Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber söz alarak, 10 Aralık’ta İstanbul’da meydana gelen hain terör saldırısını kınadıklarını belirtti.

Türkiye’de yaşanan acıyı paylaştıklarını söyleyen Siber, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarını kaybedenlere ise başsağlığı diledi.

KKTC Meclis’i olarak TBMM’ye taziye bildirdiklerini ifade eden Siber, bunu meclis ve halkla paylaşmak istediğini belirtti.

Meclis olarak, tüm ülkelerde teröre karşı ortak irade gösterilmesi gerektiğini belirten Siber, KKTC Meclisi’nin bu konudaki kararlığını dile getirdi.

Genel Kurul toplantısında daha sonra, komiteden 5 milyon 74 bin 800 TL olarakgeçen Sayıştay bütçesi ele alındı.

TATAR

Sayıştay Bütçesi konusunda İlk sözü alan Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Ersin Tatar, Sayıştay’ın önemine işaret ederek, bağımsız yerel yönetimlerin de Sayıştay denetimine bağlı olduğunu kaydetti.

25 kadar denetçiyle bu faaliyetleri yürütebilmenin zorluğuna işaret eden Tatar, Sayıştay’ın görevini tam anlamıyla yapabilmesi ve bağımsızlığı için bir takım çalışmalar yapıldığını söyledi.

Tatar, Sayıştay’ın çalışmalarını daha etkin yürütebilmesi adına yapılması gerekenlere de değinerek, denetimlerde yaşanan sıkıntıları aktardı.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de, DAÜ’de yaşanan olayı eleştirerek, partizanca tavırlar nedeniyle okulun batırıldığını savundu.

Sayıştay’ın DAÜ’yü denetlemediğini ileri süren Angolemli, etkin denetim için Sayıştay’a yeterli personel sayısı, bina ve araç gerecinin verilmesi gerektiğini söyledi.

Sayıştay’ın görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğini ileri süren Angolemli, Sayıştay’ın TÜK konusunda da gerekli çalışmayı yapmadığı yönünde görüş ortaya koydu.

Sayıştay’da ihbar üzerine hareket edebilme mekanizmasının geliştirilmesi gerektiğine işaret eden Angolemli, Sayıştay’ın görevlerinin yeniden tanımlanarak, bütçesinin yeniden ele alınması gerektiğini kaydetti.

TAÇOY

Bağımsız Milletvekili Hasan Taçoy da, Sayıştay’ın çok önemli bir konu olduğuna işaret ederek, denetimlerin sık ve profesyonelce yapılması gerektiğini belirterek, denetimlerde ise yaptırım gücü olması gerektiğini vurguladı.

Sayıştay’ın yeni dönem çalışmalara değinen Taçoy, bir denetleme kurumunun yaptırım gücü olması isteniyorsa mahkemeye verme yetkisinin de olması gerektiğini söyledi.

Sayıştay’ın yetkilerinin arttırılmasının şart olduğunu vurgulayan Taçoy, meclisin bu kuruma daha fazla destek vererek, etkin denetim yapmasını sağlaması gerektiğin ifade etti.

ŞAHALİ

CTP Milletvekili Erkut Şahali de, devletin mali denetim organı Sayıştay Başkanlığı’nın çok önemli bir kurum olduğunu vurguladı.

Şahali, Sayıştay sonrası sürecin adli makamların devreye girmesi gerektiğine işaret ederek, süreçten tatmin edici sonuçlar elde edilemediğini kaydetti.

Sayıştay Başkanlığı’nın ihtiyaçlarına dikkat çeken Şahali, yürütülen işin bütünlüklü olması gerektiği gibi, hatasız işlemin de şart olduğunu vurguladı.

Sayıştay’ın denetçi sayısının arttırılması ve diğer sorunlarının giderilmesi gerektiğini dile getiren Şahali, yapılması gereken değişikliklerin komite aşamasında gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Şahali, Sayıştay Başkanlığı’nın etkin ve verimli çalışabilmesi için bugünden sonra tedbirlerin alınmasının önemine değindi.

ULUÇAY

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay da, İstanbul’da yaşanan terör saldırısını kınayarak başladığı konuşmasında, Sayıştay’ın geliştirilip, günceli yakalamasının önemine işaret etti.

Kurumun geliştirilmesi üzerinde uzun zamandır yürütülen çalışmalarda, yavaş da olsa bir yol kat edildiğini ifade eden Uluçay, Sayıştay’ın devletin harcamalarını birebir kontrol eden bir kurum olduğunu söyledi.

Uluçay, Sayıştay Komitesi’nin, Sayıştay’ın aynı zamanda devletin tasarruf sağlamasına dönük çalışmalar yapabilmesi için bir takım düzenlemeler yapmaya çalıştığını anlattı.

Teberrüken Uluçay, Sayıştay Başkanlığı’nın zamanında tespit edilen bulgular ışığında kurumlarda araştırma yaptığını anlatarak, örnekler verdi.

Sayıştay Kurumu’nun herhangi bir konuda verdiği görüşün önemine işaret eden Uluçay, başsavcılıktan farklı görüş geliyor diye, kendisinin de farklı görüş vermesinin kurumu zafiyette uğratacağını kaydetti.

Uluçay, kurumu daha da iyileştirmek ve daha iyi bir noktaya getirebilmek için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Teberrüken Uluçay, DAÜ’de yaşanan olaya değinen Uluçay, büyük ihtimalle Sayıştay’ın 6 ay sonra orada denetim yapacağını belirtti.

DAÜ VYK başkanının istifasını gündeme getiren Uluçay, Sayıştay’ın ileride bu konuda denetim yapmasının muhtemel olduğunu kaydederek, DAÜ’nün siyasi manevralarla yıpratılmaması ve DAÜ yasasının kısa sürede ele alınarak, özerkliğinin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Uluçay, Sayıştay’ın ilkeli duruşunu devam ettirebilmesi ve çalışmalarını sürdürebilmesi açısından gerekli adımların atılmasını temenni etti.

DİNÇYÜREK

Bağımsız Milletvekili Hakan Dinçyürek de, Sayıştaylık Kurumu’nun önemine işaret ederek, kurumun idari, hukuki ve mali anlamda özerkliğinin güçlendirilmesi gerektiğini savundu.

Özerkliği olmadan çalışan bir kurumun, devleti denetlerken yaşayabileceği sıkıntılara dikkat çeken Dinçyürek, Sayıştay Kurumu’nun gerek hukuki, gerekse mali anlamda özerkliğinin geliştirilebilmesinin desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Dinçyürek, DAÜ ile yapılan eleştirilere cevaben ise, yıllar önce DAÜ VYK üyelerinin Sayıştayı kendilerinin üniversiteye davet ettiklerini anlattı.

O dönemde 2 denetimcinin DAÜ’de uzun bir süre hem güncel, hem de geriye dönük denetim yaptığın kaydeden Dinçyürek, doğru kabul edilen birçok yanlışın ortaya çıkarılarak, o günden sonra bir çok yöntemin yasaya göre uygulanmaya başladığını belirtti. Dinçyürek, o günlerde yapılan çalışmaların günümüz yönetimlerine ışık tuttuğunu söyledi.

Dinçyürek, bu durumda, testiyi boş getirenle dolu getiren ayrımının yapılamayacağını ifade ederek, bu ayrımı yapacak olanın Sayıştay olduğunu, devletin Sayıştay’a bu görevi verirken, ona gereken desteği vermemesinin ise haksızlık olduğunu savundu.

Konuşmalar sonunda Sayıştay bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

(TUĞ/FEZ) EK VERİLECEK