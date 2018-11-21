Bütçe Görüşmeleri Devam Ediyor

HUKUK DAİRESİ BÜTÇESİ OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Lefkoşa, 21 Kasım 18 : Hukuk Dairesi’nin (Başsavcılık) 16 Milyon 263 bin TL’lik bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesi sonrasında, 16 Milyon 263 bin TL’lik Hukuk Dairesi (Başsavcılık) bütçesi ele alınmaya başladı.

ÖZDENEFE

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, birkaç “tespit” ve eleştiride bulunarak, meclis çalışmalarında savcılık görüşleri konusunda dönem dönem sıkıntılar yaşandığını belirtti.

Komitelere, farklı savcılardan, farklı görüşler gelebildiğini ifade eden Özdenefe, başsavcılığın diğer kurum, kuruluşlarda olduğu gibi şeffaflık ve standartların belirlenmesi konusunda belirli bir çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

SANER

UBP Milletvekili Hamza Ersan Saner, Başsavcılığın altyapı sorunlarına değinerek, çalışma koşullarındaki sorunlarına da değindi.

Saner, bu yılki bütçenin kalemlerine bakıldığında, personel giderleri dışında bir bütçe ayrılmamasını eleştirdi.

BEROVA

UBP Milletvekili Özdemir Berova da, Hukuk Dairesi’nin gerçekten devlet adına üzerine çok görevler düşen dairelerden biri olduğunu kaydetti ve tüm devlet kurumlarının hukuki danışmanlığını yaptığını söyledi.

Başsavcılık bütçesinin enflasyon oranı göz önünde bulundurulduğunda geçen yıla oranla daralmış olduğunu ifade eden Berova, başsavcı seçiminde yaşanan sıkıntıları da dile getirerek, durumu eleştirdi.

Başsavcılık binasının altyapı sorunlarına işaret eden Berova, bugünkü bütçeye bakıldığında bu sorunların giderilmesi için bir kalem olmadığının görüldüğünü kaydetti.

Bu kurumun gerçek anlamda güçlendirilmesi gerektiğine işaret eden Berova, hukuk dairesinin bugünkü yapısı içinde baskı altına alınmaya çalışan bir kurum haline geldiği algısı yaratıldığını, bunun üzücü olduğunu dile getirdi.

AMCAOĞLU

UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu da, bu bütçeyle sadece mevcudun korunabileceğini belirterek, durumu eleştirdi.

Elektronik bilgi yönetim sisteminin başsavcılıkta neden konuşlandırılmadığını soran Amcaoğlu, bunun için bütçede bir kaynak bulunmadığını ifade etti.

Başsavcılığın önemine işaret eden Amcaoğlu, kurumun “polemiklerle yıpratılmaya çalışılmasını” da eleştirdi. Amcaoğlu, oylarının olumlu olacağını vurguladı.

HAMZAOĞULLARI

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları da, “savcılıktan farklı gelen görüşler” konusuna değinerek, durumu eleştirdi.

Hamzaoğulları, savcılık içinde farklı gelen görüşler konusunda bir komisyon kurulması önerisinde bulundu.

ATUN

UBP Milletvekili Sunat Atun da, başsavcılık bütçesinin yetersizliğinden yakınıldığına işaret ederek, kaynak artırımına gidilmesi istenmesi halinde UBP olarak olumlu oy vereceklerini ifade etti.

ÇOLİ

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çöli ise, Başsavcılık bütçesinde geçen yıla oranla çok farklı bir artırım görülmediğini ifade ederek, devlet genel bütçe büyüklüğünün yansıtılmasının, Hukuk Dairesi bütçesinde de görüldüğünü kaydetti.

ÖZTÜRK

Başsavcı Vekili Behiç Öztürk, Başsavcı atamalarına işaret ederek, teamüller ve süreç hakkında bilgi verdi.

Başsavcı için münhal açtıklarını ve 3 Aralık’tan sonra konunun sonuca bağlanacağını söyleyen Öztürk, en kısa zamanda savcı alımı yapılmasının zorunlu olduğunu söyledi.

64 kadroları olmasına rağmen 28 savcıyla çalıştıklarını ifade eden Öztürk, mevzuatta ciddi değişiklik gerektiğini de belirtti.

Öztürk, bazı algıların değişmesi için ciddi çalışma gerektiğini, yapılan tüm eleştirilerin değerlendirilip yanlış algı varsa bunlarında düzeltilmesi gerektiğini kaydetti.

Son zamanlarda yaşananların hoş olmadığını ve kendilerini üzdüğünü, kurumu da 10 yıl yıprattığını dile getiren Öztürk, emeklilik zamanı gelmesine rağmen bırakıp gitmek istemediğini yanlışlıkları gidererek performans artırımı için çalışma arzusunda olduğunu söyledi.

Öztürk, yapısal yanlışlıklara örnek verdi.

UBP milletvekilleri Ersan Saner ve Özdemir Berova proje ve kaynak sağlanması süreciyle ilgili eleştirilerde bulunarak Maliye’nin yedek bütçeyle finansman sağlamasıyla ilgili görüş istedi.

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çöli, sadece Başsavcılığın değil diğer kurumların da bütçe sıkıntılarına her zaman çözüm ürettiklerini belirtti.

(TUĞ/AK)