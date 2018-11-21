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Bütçe Görüşmeleri…

EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 79 MİLYON 763 BİN 700 TL OLARAK OY ÇOKLUĞU İLE ONAYLANDI

Bütçe Görüşmeleri…

EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 79 MİLYON 763 BİN 700 TL OLARAK OY ÇOKLUĞU İLE ONAYLANDI

21 Kasım 2018 Çarşamba 14:50
Bütçe Görüşmeleri…
EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 79 MİLYON 763 BİN 700 TL OLARAK OY ÇOKLUĞU İLE ONAYLANDI

NAMİ: “HÜKÜMET HER ALANDA BÜTÜNLÜK VE İSTİŞARE İÇERİSİNDE ÇALIŞIYOR”

Lefkoşa, 21 Kasım 18 :Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesi 79 Milyon 763 Bin 700 TL olarak oy çokluğu ile onaylandı.

Bütçe görüşmelerinde konuşma yapan UBP Milletvekili Özdemir Berova, kendi döneminde okullardaki enerji kullanımına dair bazı çalışmaların yapıldığını anlatarak, bu konuda kaynak ayrılmadığını gördüğünü kaydetti.

Okullardaki yenilenebilir enerji konusundaki gelişmeler hakkında bilgi isteyen Berova, tasarruf açısından elektrik sistemlerinin led sisteme dönüştürülmesi için çalışma olması gerektiğini belirtti.

Hal Yasası üzerindeki sıkıntıların da anlatılması gerektiğini dile getiren Berova, benzin fiyatları ve vergilendirmelerle ilgili fonların da açıklanması gerektiğini söyledi.

AMCAOĞLU

UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu ise, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın altındaki dairelerin azaltılmasını eleştirerek, bakanlığın resmen tüyleri yolunmuş bir şekle getirildiğini savundu.

Parakambiyo ve Kobigem’in bakanlığın altından alınmasının Bakanlığın işlevselliğini azalttığını dile getiren Amcaoğlu, ekonomi ve enerji bakanlığının ekonomiye nasıl yön vereceğinin anlatılması gerektiğini belirtti.

Enerji Dairesi ile ilgili yapılan çalışmaların Bakan tarafından açıklanmasını isteyen Amcaoğlu, kablo ile ilgili yapılan çalışmaların tamamlanarak ülkenin enterkonnekte olması ile ilgili sıkıntıların da aşılması gerektiğini kaydetti.

Elektrikte yapılan zamları da eleştiren Amcaoğlu, Kıb-Tek’in ödediği vergiyi anımsatarak, zarar ettiği savunulan bir kurumun nasıl vergi rekortmeni seçildiğinin de anlatılması gerektiğini belirtti.

DPÖ’nün değişiklik yasa tasarısı ve istatistik yasa tasarısının da yeniden hayat bulması gerektiğini dile getirerek, Enerji Dairesi’nin de ne durumda olduğunun da açıklanması gerektiğini kaydetti.

TAÇOY

UBP Milletvekili Hasan Taçoy, 2019-2021 arasındaki orta vadeli ekonomik programın bütçede göremediğini dile getirerek, yapılan bu bütçenin günü geçirme bütçesi olarak görüldüğünü belirtti.

2019 yılında büyümenin ne olacağının bile yapılmadığını söyleyen Taçoy, eğer ekonomiyi gerçek anlamda yönetecek bir bakanlık yapılacaksa bakanlığın bu tür önerileri yapması gerektiğini kaydetti.

Bankalar konusunda yaşanan sıkıntılara da değinen Taçoy, Bakanın özellikle bankalar konusuna önem vermesi gerektiğini söyledi.

Bilişim konusunda  da gerekli adımların atılması gerektiğini söyleyen Taçoy, bilişimde iletişimin önemini vurguladı ve ekonomik gelişimin de bu yönde gelişebileceğini kaydetti.

Taçoy ayrıca, Enerji Dairesi’nin yasasının şimdiye kadar tamamlanıp meclise gönderilmesi gerektiğini söyledi ve herkesin üzerine düşen görevi tamamlaması gerektiğini belirtti.

ŞAHİNER

CTP Milletvekili Salahi Şahiner de, enerji konusunda güneş enerjisinin önemine değinerek, enerji kurulumunun ortalama maliyetine değindi. Şahiner, Kıb-Tek’te reform yapılması gerektiğini ve bakanlığın da bu konuda çalıştığını bildiğini kaydetti.

NAMİ

Konuşmaların ardından söz alan Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, bakanlığa verilen rolün az olduğu ve bakanlığın ekonomide yetersiz olduğu eleştirilerine karşılık, hükümetin her alanda bir bütün olarak çalıştığını, Parakambiyo’nun Maliye Bakanlığı’nın altına alındığını, ancak tüm kararların hükümette bütün olarak ele alındığını vurguladı.

Nami, alınan tüm kararların ekonomik yönlerinin Bakanlar Kurulu’nda tartışıldığına dikkat çekerek, petrole bağımlılığın ortadan kalkması gerektiğini, bunun yapılmasıyla da birçok sorunun çözülebileceğini kaydetti.

Enerji üretmek için yakıt ithalatının çok yüksek miktarlarda olduğunu dile getiren Nami, bir değişim yapılması gerektiğine de vurgun yaparak, raporlar eşliğinde bu çalışmaların yapıldığını ve gerekli adımların da atılacağını belirtti.

Üretim aşamasıyla ilgili çalışmalar yapıldığını fakat tüketim ile ilgili de çalışmaların yapılması gerektiğini söyleyen Nami, elektrik enerjisi kullanımında çok yönlü çalışma yapıldığını da kaydetti.

Enerji Dairesi yasasını incelediğini ve gerekli çalışmaların devam ettiğini dile getiren Nami, dairenin kurulmasını bekleyecek durumda olmadığını, Bakanlık olarak gerekli çalışmaların zaten yapıldığını belirtti.

Kablo ile ilgili TC Enerji Bakanlığı ile iki kez biraraya geldiklerini ve bu konuyu detaylı ele aldıklarını söyleyen Nami, varolan sıkıntının aşılması için alternatiflere bakıldığını kaydetti.

Güneş enerjisinde depolama sistemleri ilgili de ciddi çalışmalar yaptıklarını dile getiren Nami, hem burada hem de Brüksel’de görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Hidrokarbon konusunda da çalışmalar yaptıklarını söyleyen Nami, hükümetin her alanda bütünlük ve istişare içerisinde emin adımlarla çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Serbest Liman bölgesi ile ilgili kendilerine de gelen şikayetler olduğunu söyleyen Nami, Serbest Limanın kaçakçılık ile anılmasını istemediklerini kaydederek, limanın bütünlüğünü tekrar tesis ettiklerini belirtti.

Nami ayrıca, teşvik sistemini de geliştirerek daha iyi seviyeye çıkarılması için gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Ardından Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesi komitede oy çokluğu ile onaylandı.

(HUR/HÖ)

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