Bütçe Onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 14 milyon TL olarak öngörülen Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı bütçesini oybirliğiyle onayladı ve bugünkü çalışmalarını 22.00 sıralarında tamamladı.

Bütçe görüşülürken konuşan UBP milletvekili Ersin Tatar, kurumun önemine değindi. Tatar, “Doğal afetler ve felaketlerde her yerde eğitilmiş personeli ile halkın yanındadır” dedi.

Tatar, bütçeye olumlu oy vereceklerini kaydetti.

DP-UG milletvekili Mustafa Arabacıoğlu da kurumun eğitim faaliyetlerinde ve etkinliklerde bulunduğunu, bunun gençler ve öğrenciler için önemli olduğunu belirtti.

CTP-BG milletvekili ve komite başkanı Birikim Özgür, kimsenin doğal afetlerin yaşanmasını istemediğini, bu durum yaşandığında da böyle bir kurumun varlığının çok olumlu olduğunu söyledi.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı adında Mali Şube Müdürü Melih Gür de bir konuşma yaptı.

Gür, “Her kurumun bütçe rakamları, hedeflere ulaşmada yetersiz. Bu nedenle bütçenin verimli kullanılması gerekiyor” dedi.

Personel sayılarının kadronun altında olduğunu belirten Gür, istihdam açılmasını istediklerini, genç iş gücüne ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

Kurum olarak sosyal yardımlarla halkın yanında olmaya çalıştıklarını anlatan Gür, “Yalnız hissetmemeleri için bu faaliyetleri yapıyoruz. Tüm KKTC bakanlık ve birimleri olarak yanımızda olmanızı istiyoruz” dedi.

Komite, bütçe maratonunu yarın sürdürecek.