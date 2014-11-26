Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Bütçe Onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 14 milyon TL olarak öngörülen ..

Bütçe Onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 14 milyon TL olarak öngörülen ..

26 Kasım 2014 Çarşamba 06:59
Bütçe Onaylandı
banner238

 Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 14 milyon TL olarak öngörülen Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı bütçesini oybirliğiyle onayladı ve bugünkü çalışmalarını 22.00 sıralarında tamamladı.

Bütçe görüşülürken konuşan UBP milletvekili Ersin Tatar, kurumun önemine değindi. Tatar, “Doğal afetler ve felaketlerde her yerde eğitilmiş personeli ile halkın yanındadır”  dedi.

Tatar, bütçeye olumlu oy vereceklerini kaydetti.

DP-UG milletvekili Mustafa Arabacıoğlu da kurumun eğitim faaliyetlerinde ve etkinliklerde bulunduğunu, bunun gençler ve öğrenciler için önemli olduğunu belirtti.

CTP-BG milletvekili ve komite başkanı Birikim Özgür, kimsenin doğal afetlerin yaşanmasını istemediğini, bu durum yaşandığında da böyle bir kurumun varlığının çok olumlu olduğunu söyledi.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı adında Mali Şube Müdürü Melih Gür de bir konuşma yaptı.

Gür, “Her kurumun bütçe rakamları, hedeflere ulaşmada yetersiz. Bu nedenle bütçenin verimli kullanılması gerekiyor” dedi.

Personel sayılarının kadronun altında olduğunu belirten Gür, istihdam açılmasını istediklerini, genç iş gücüne ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

Kurum olarak sosyal yardımlarla halkın yanında olmaya çalıştıklarını anlatan Gür, “Yalnız hissetmemeleri için bu faaliyetleri yapıyoruz. Tüm KKTC bakanlık ve birimleri olarak yanımızda olmanızı istiyoruz” dedi. 

Komite,  bütçe maratonunu yarın sürdürecek.

Anahtar Kelimeler:
Doğru Tarafsız HaberKıbrıs GazeteleriKktc Haber SiteleriKıbrıs Haber SiteleriKuzey Kıbrıs Haber SiteleriWww.kibrismanset.com/
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim