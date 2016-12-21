Bütçe Maratonunda Son Gün

CUMHURİYET MECLİSİ GENEL KURULU’NDA BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI VE MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇESİ GÖRÜŞÜLÜYOR

ÖZGÜR: “KOOPERATİF MERKEZ BANKASI’NDA İYİ ŞEYLER YAPILMIYOR. MERKEZ BANKASI’NA BURAYI DENETLEMESİ İÇİN ÇAĞRI YAPIYORUM”

ANGOLEMLİ: “SADECE MAAŞLAR TL ÜZERİNDEN, GERİYE KALAN HER ŞEY DÖVİZ. ÇALIŞANLAR GÖZ GÖRE GÖRE EZİLİYOR. BU BÜYÜK ADALETSİZLİK”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı üzerindeki görüşmeleri sürüyor.

Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı bütçesi üzerine konuşan CTP milletvekili Birikim Özgür, unutulan kamu borçlarının bu hükümette yeniden gündeme geldiğini söyleyerek, Merkez Bankası aracılığıyla 3 kez borç alındığını belirtti.

“Halkın sizin müsrifliğinize tahammülü kalmadı” diyen Özgür, “Maliye’yi küçük bir parti algısına dönüştürdünüz” şeklinde konuştu.

13. maaşların ödenmesine değinen Özgür, maaşların üç önce- üç gün sonra ödenmesi üzerinden şov yapıldığını savundu.

Kooperatif Merkez Bankası’nda iyi şeyler yapılmadığını da savunan Özgür, Merkez Bankası’na burayı denetlemesi konusunda çağrı yaptı.

Özgür, konuşmasında mali sürdürülebilirlik vurgusunda bulundu.

Hükümetin yürürlüğe girmesi gereken yasalar konusunda da çuvalladığını söyleyen Özgür, “Eğitimde eylem planı ağustosta yapılacaktı. O da yapılmadı. Eğitim sorun var, kaos var. Eğitim, Eğitim Bakanlığı tarafından yönetilemiyor, bakan ve ekibi yönetir gibi yapıyor” dedi.

Kamu Görevlileri Yasası’na da değinen Özgür, “Bu yasa da geçmedi. Çalışma saatlerinin ekim ayında düzenlenmesi gerekirdi. Bu da yapılmadı” diye konuştu.

Hükümetin düzenlediği çalışma saatlerini eleştiren Özgür, şöyle devam etti:

“Bu hükümet ülke gerçeklerinden kopuk, kamu yönetimini yeniden yapılandırmadan yoksun bir hükümettir. Hükümet, bırakın Türkiye ile imzalanan protokol konusunda Kıbrıs Türk halkının yararını gözetme konularda da ikilem içinde. Hükümetin yerlerde sürünen bu performansından mutlu değiliz. Rakiplerimizin güçlü olmasını istiyoruz. Bu işin böyle gidemeyeceğini en iyi bilen Maliye Bakanı ve ekibidir. Bu dönemde Serdar Denktaş’a önemli görevler düşüyor. Bu tablo böyle devam ederse vahim sonuçlar doğuracak, bugün değilse yarın. Reformlar yapılmazsa Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesi de zarar görecek.”

Türkiye’nin ülkeye 433 milyon TL hibe verdiğini ifade eden Özgür, “Biz bunun 4’te birini bile kullanamıyoruz” dedi, mali disiplinin ve yapısal düzenlemenin Kıbrıs sorunun çözümü sonrası için de şart olduğunu kaydetti.

Özgür, 2017 bütçesine ret oyu vereceklerini de açıkladı.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, Meclis’teki bütçe görüşmeler sürerken öğle arası verilmemesini eleştirdi, hükümetin nisap endişesi taşıdığını söyledi.

Birikim Özgür’ün 13. maaşın erken ödenmesini eleştirmesine değinen Angolemli, “Esnaf 13’üncü maaşın ödenmesini bekliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasında dövizdeki artışa da dikkat çeken Angolemli, “Sadece maaşlar Türk Lirası üzerinden, geriye kalan her şey döviz… Çalışanlar göz göre göre eziliyor. Bu büyük adaletsizliktir. Bunun faturasını sadece vatandaş değil, hükümete de ödeyecek. Önlem almak şart” dedi.

Türkiye’nin döviz konusunda yaptığı düzenlemelere işaret eden Angolemli, “Bizim çıkmazımız Türkiye’ye göre daha büyük” diyerek ihalelerin, kiraların, kredi alımlarının denetim altına alınabileceğini söyledi.

“TAK’TA PERSONEL EKSİKLİĞİ VAR”

Bugün 43’üncü yaşını kutlayan Türk Ajansı Kıbrıs’la (TAK) ilgili değerlendirmede bulunan Angolemli, “Burası çok önemli bir kurumdur, bizimdir, kamunundur. Bu kurum huzur içinde olmalıdır. Araç gereç ve personel sayısı yeterli olmalıdır. Huzuru yerinde olmayan muhabir doğru haber yapamaz. TAK’ta personel eksikliği var. Buna rağmen muhabirlerden bazılarını bakanlıklara aldılar, özel kalem müdürü yaptılar. Yerlerine personel de vermediler” dedi.

Angolemli, Başbakan Yardımcısı Denktaş’ın TAK’taki terfileri imzaladığını ancak Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün imzalamadığını söyleyerek, “Başbakan TAK’ta çalışanlardan ne istiyor? Başbakan’ın bu insanların huzurunu bozmaya hakkı yok” şeklinde konuştu.

DAÜ konusunda değerlendirme yapan, Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Mehmet Bayram’ın istifasına değinen Angolemli, DAÜ konusunda Meclis’te yaptığı açıklamanın yanlış yazıldığını söyledi.

Angolemli, “Ben ‘DAÜ batırıldı’ demedim. ‘Partizanca baskılar yaparsak bu kurumu batırırız’ dedim” şeklinde konuştu.

CAS çalışanlarının Meclis önündeki eylemine de işaret eden Hüseyin Angolemli, “Çalışanın sendikasını seçme hakkı vardır. İşveren, o sendikadan istifa edin, başka sendikaya geçin diye diretiyor. Şu anda 31 arkadaş bu nedenle işten atıldı. İnsan aklı bunu almaz. Bu sorunu çözün” dedi.

“GAZİNOCULARI DÜŞÜNÜRSÜNÜZ DE İŞÇİLERİ NEDEN DÜŞÜNMEZSİNİZ?”

Angolemli, seyrüsefer, Derinya kapısı, özel sektörde sendikalaşma, bet ofis, gümrüklerde yaşanan sorunlarla ilgili açıklamalarda bulunarak, “Bu Meclis gazinocuları bile örgütlemek için yasa yaptı. Gazinocuları düşünürsünüz de işçileri neden düşünmezsiniz?” şeklinde konuştu.

Her şeyin temelinde ekonomi olduğunu ifade eden, “Kıbrıs konusunun ateşlenmesinin sebebi de ekonomidir” diyen Angolemli, Kooperatif Merkez Bankası’nın, Sosyal Sigortalar’ın, İhtiyat Sandığı’nın durumuna işaret etti.

Angolemli, tarımla ilgili de konuşarak renkli mazota geçilmemesini eleştirdi, “Geçmişte bir bakan, ‘renkli mazot için benzin istasyonlarına ayrı depo yapılması gerek’ demişti. E yapın... Pratik dururken, dünya aklı tarımda renkli mazotta birleşmişken, bizim hükümetlerimiz, bakanlarımız o kadar mı zekidir ki ‘dünya yanlış, biz doğruyuz’ diyor da renkli mazota geçmemekte ısrar ediyor ” dedi.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil’in “Şht. Doğan Ahmet İlkokulu’na öğrenci taşıyan otobüsün kırık camı lamarinayla kapatıldı” açıklamasına işaret eden Angolemli, “Bugün herkes bu haberi bu konuşuyor. Bu nasıl iştir?” diye sordu.

Belediyelerle ilgili görüşlerini de ifade eden Angolemli, “Belediye başkanları denetlenmelidir. Başka çaresi yok” dedi.

“Bu ülkede vergi kaçırdığı için kim yargılandı?” diye soran Hüseyin Angolemli, “Böyle bir kültürle gelişen toplum başarılı olamaz. Bizim insanımız da vergi kaçakçılığı dendiğinde Avrupa’daki gibi titremeli. Denetim ve yaptırım olmazsa aynı şeyler başımıza gelmeye devam edecek” şeklinde konuştu.

Angolemli, seyrüsefer konusunda Denktaş’tan açıklama beklediklerini ifade ederek, “Derinya kapısı için bütçeye gerekli ödenek kondu mu, bu kapı ne zaman açılacak? TAK’taki terfiler Başbakan tarafından 7 aydır bekletiliyor. Terfiler ne zaman yapılacak?” diye sordu.



