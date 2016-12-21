Bütçe Maratonunda Son Gün

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI VE MALİYE BAKANLIĞI İLE GELİRLER BÜTÇELERİ GÖRÜŞÜLÜYOR

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeyi bugün tamamlıyor.

Meclis Genel Kurulu’nda ilk olarak 1 milyar 233 milyon 656 bin 100 TL’lik Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı bütçesi ele alınmaya başlandı.

TATAR

İlk sözü UBP Milletvekili Ersin Tatar aldı. Rum Maliye Bakanı’nın bu sabah iki ekonominin yakınlaştığı yönündeki açıklamasını okuduğunu ifade eden Tatar, bunun güzel bir haber olduğunu söyledi.

21 Aralık Kanlı Noel’in 53. yıldönümü olduğuna işaret eden Tatar, bütün şehitlere Allah’tan rahmet diledi.

Ekonominin gelişerek, sağlam maliye politikaları üretilmesinin önemine işaret eden Tatar, kamu maliyesinin Türkiye ile uygulanan ekonomik protokollerle geliştirilmeye çalışıldığına değindi.

Bir anlaşma olması halinde çok büyük ve uzun vadeli krediler ortaya konmazsa, ekonomik detaylarda boğulunacağını ifade eden Tatar, bu işe herkesin kafa yorması gerektiğini söyledi.

Müzakerelerin güvenlik ve garantilerden ibaret olmadığını kaydeden Tatar, herkesin bu noktaya odaklandığını, ekonomik konuların ise göz ardı edildiğini kaydetti.

Bu yıl faiz ödemeleri konusuna önem vermek gerektiğine işaret eden Tatar, vergilerin toplanmasında otomasyon projesinin tamamlanmasının önemine değindi.

Yeni bütçeyle reform çalışmalarına hız verilmesi gerektiğini ifade eden Tatar, bütçenin hayırlı olmasını temenni etti.

ÖZGÜR

CTP Milletvekili Birikim Özgür de, 21 Aralık Şehitler Haftası’nın önemine değinerek, barış içinde mücadelenin devam edeceğini söyledi.

Kamu maliyesinin mevcut durumu ve sürdürülebilir bir yapıya ulaşabilmesinin önemine değinen Özgür, bunun için yapılabileceklerin konuşulması gerektiğini söyledi.

Ekonominin çarklarını döndürme konusunda tüm siyasi partilerin aynı fikirde olması gerektiğini belirten Özgür, üretimi arttırma, istihdam olanaklarının arttırılması gibi konulara önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

Özgür, siyaset kurumuna güvenin toplum nazarında tesis edilemediğini ifade etti.

Güney Kıbrıs ve KKTC ekonomisi hakkında bilgiler veren Özgür, güneyde alınan mali tedbirler konusunda da bilgi verdi.

Özgür, 2009’da Kıbrıslı Türklerle ekonomik durumu eşitlenen ve dış yardımlara ihtiyaç duyan Kıbrıslı Rumların, 6 yılda durumlarını düzelterek, yeniden mali yardım almadan ekonomik olarak ayakta durabilecek duruma geldiğine işaret etti.