Bütçe Maratonu… Uyuma Modundayız

GÜNDEM DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi, Dışişleri Bakanlığı’nın bütçesini görüşmeye devam ediyor.

Görüşmenin öğleden sonraki bölümünde söz alan UBP Milletvekili Hamza Ersan Saner, Dışişleri Bakanlığı’nın ve diğer bakanlıkların bütçelerinin yetersiz olduğunu belirtti ve “Kurumların devamlılığı için konuştuğumuz her cümlenin ağırlığının iyi bilinmesi gerekir” dedi.

“UYUMA MODUNDAYIZ”

Avrupa Birliği ve lobicilik ilişkilerinin zayıf olduğunu, son 6 ayda Avrupa Parlamentosu’na sadece 2 kez gidildiğini belirten Saner, “Biz buralarda birbirimize sataşıyoruz. Uyuma modundayız” ifadelerini kullandı.

Saner, Rumların görüşme masasını sabote ettiğini ifade ederek, “Biz hala Cumhurbaşkanı ile uğraşıyoruz. Birbirimizi suçlamak yerine bazı ortak yollarda yürümenin yollarını bulmalıyız” diye konuştu.

Saner, ülkede çözüme olan inancın dibe vurduğunu da ifade etti.

CANDAN ELEŞTİRDİ

CTP-BG Milletvekili Armağan Candan ise, Saner’in “son 6 ayda Avrupa Parlamentosu’na sadece 2 kez gidildi” ifadesinin yersiz olduğunu dile getirdi.

Kısa süren sözlü tartışma sonrasında Candan, Meclis heyetinin bu yöndeki temaslarına değindi.

“RUMLARIN ELİNİ GÜÇLENDİRİR”

UBP Milletvekili Zorlu Töre de, “Ne olursa olsun çözüm istiyoruz açıklamalarını yanlış buluyorum, bu açıklamalar Rumların elini güçlendiriyor” dedi.

Töre, zamanında Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’a Kıbrıs konusunda destek vermeyen siyasi kuruluşlar, meslek örgütleri olduğunu; Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun da bu konuda haksız yere suçlandığını söyledi.

Töre, “Denktaş’ın verdiği mücadeleyle bağımsız bir devlet kuruldu, bu Kıbrıslı Türkler için büyük bir şanstır. Bizim KKTC’ye sahip çıkmamız gerekiyor” dedi.

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ve futbol gibi konularda Rumların hakimiyetçi zihniyetinin görüldüğünü belirten Töre, kendisinin de barıştan yana olduğunu ancak hayallere kapılıp ulusal kimliğin ve devletin heba edilmemesi gerektiğini belirtti.

Töre, “Doğrudan ticaret yapamıyorsak bunda Rumlar kadar Avrupa Birliği’nin de suçu var” diye konuştu.

Töre, Annan Planı’nın artık ağza alınmaması gerektiğini de ekledi.