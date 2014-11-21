Bütçe Maratonu… Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bütçesi Onayandı

GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI BÜTÇESİ ONAYLANDI

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Dışişleri Bakanlığı bütçesinin ardından 236 milyon TL tutarındaki Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bütçesini oybirliğiyle kabul etti.

Bütçe görüşülürken söz alan UBP Milletvekili Ersin Tatar, GKK bütçesinin tümünün TC kaynaklarından karşılandığını, GKK’nın çok sayıda istihdam yarattığını belirtti.

DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu da, GKK’nın ülke güvenliği dışında gençlerin olgunlaşmasına da katkı koyan bir kurum olduğunu söyledi.

Komite Başkanı, CTP Milletvekili Birikim Özgür ise, tüm dünyada güvenlik bütçesinin kısılıp eğitim-sağlık gibi alanlara aktarılmasının tartışıldığını, ama ateşkes koşullarının sürdüğü ve bütçeye dış kaynaklardan katkı yapıldığı bir ortamda böyle bir tartışma yapılamayacağını vurguladı.

Toplantıda GKK’yı temsil eden Yüzbaşı Erdoğan Yel de, GKK bütçesinin TC’den hibe ile karşılandığını anlattı.