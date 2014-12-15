Bütçe Görüşmelerinde İkinci Hafta…

MECLİS GENEL KURULU BUGÜN DIŞİŞLERİ VE SAĞLIK BÜTÇELERİNİ GÖRÜŞÜYOR

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmelerinde ikinci haftaya girdi.

Genel Kurul saat 10.45’te Meclis Başkanı Sibel Siber başkanlığında toplandı.

Meclis’in bugünkü gündeminde Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bütçeleri yer alıyor.

2015 bütçesinde Dışişleri Bakanlığı için 41 milyon 38 bin 20 TL; Sağlık Bakanlığı için ise 268 milyon 597 bin 20 TL öngörülüyor.

Meclis Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 28 Kasım’da, 1 milyon 720 TL’lik artışla, 4 milyar 96 milyon 720 TL olarak oy çokluğuyla onaylanan 2015 bütçesinin Genel Kurul tarafından görüşülmesi 18 Aralık Perşembe günü tamamlanacak.