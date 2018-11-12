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Bütçe görüşmeleri yarın başlıyor

Bütçe görüşmeleri yarın başlıyor

12 Kasım 2018 Pazartesi 08:04
Bütçe görüşmeleri yarın başlıyor

2019 YILI BÜTÇE HACMİ 7 MİLYAR 705 MİLYON TL OLARAK ONAYLANDI

 

BÜTÇE AÇIĞI 825 MİLYON TL OLARAK ÖNGÖRÜLÜYOR

 

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi, 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı yarın görüşmeye başlıyor.

 

Bakanlar Kurulu’ndan 7 milyar 705 milyon TL olarak onaylanan bütçe yasa tasarısında, bütçe açığı 825 milyon TL olarak öngörülüyor.

 

Komitedeki bütçe görüşmeleri 27 Kasım'da tamamlanacak. 19 Aralık Pazartesi günü başlayacak Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinin ise on iş günü sürmesi ve 21 Aralık’ta tamamlanması bekleniyor.

 

Meclis’ten elde edilen bilgiye göre, Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Fikri Toros’un açılış konuşması ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın sunumuyla başlayacak görüşmelerin ilk gününde tasarının bütünü ele alınacak.

 

Bütçe tasarısının madde madde görüşülmesine 14 Kasım Çarşamba günü geçilecek. İlk olarak Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülecek. Komitede, 16 Kasım Cuma günü Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçeleri ele alınacak.

 

21 Kasım Çarşamba günü Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Hukuk Dairesi, Mahkemeler ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı; 22 Kasım Perşembe günü Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, GKK, Polis, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.

 

Komitede, 23 Kasım Cuma günü Sayıştay, Kamu Hizmeti Komisyonu, Ombudsman, Sağlık Bakanlığı ile Turizm ve Çevre Bakanlığı; 27 Kasım Salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı bütçeleri ele alınacak.

 

Salı günü ayrıca gelirler bütçesi ele alınacak ve 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı madde madde görüşülmesi tamamlandıktan sonra bütünü oylanacak.

 

Son Güncelleme: 12.11.2018 11:12
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