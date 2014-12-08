Bütçe Görüşmeleri Tamamlandı

ATUN: “HÜKÜMET, SIRF BÜTÇE AÇIĞI DAHA AZ GÖRÜNSÜN DİYE KAĞIT ÜSTÜNDE AYARLAMA YAPMIŞTIR”

TATAR: “RAKAMLARA BAKILDIĞINDA DURUM İÇ AÇICI DEĞİL”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri devam ediyor.

UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu’ndan sonra söz alan UBP Milletvekili Sunat Atun, işsizliğin arttığını ve ülkede güven ortamı kalmadığını söyledi. Atun, ithalatta ve ihracatta söylenen artışın olmadığını savundu.

Atun, 2015 yılı bütçesini ve genel konuları önümüzdeki günlerde daha detaylı konuşacaklarını söyleyerek, bütçedeki yedek ödeneklerin azaltıldığını belirtti. Atun, “Hükümet sırf bütçe açığı daha az görüsün diye kağıt üstünde ayarlama yapılmıştır” dedi.

Önümüzdeki yıl da bütçe açığının artacağına dair enişeleri olduğunu kaydeden Atun, hükümetin ekomik programı olmadığını savunarak, Maliye Bakanı Zeren Mungan’ın bütçe konusundaki açıklamalarına değindi.

Sunat Atun, “Halk kandırıla kandırıla, bu işe nokta koyması gerektiğini fark etti. Bunu Anayasa referandumunda ve belediye seçimlerinde gösterdi. Kızıl anlayış denizin dibini boyluyor” dedi.

TATAR

UBP Milletvekili Ersin Tatar, konuşmasına, Türk Ajansı Kıbrıs’ın saat 19.30’dan sonra ek mesai ödeneği sıkıntısı nedeniyle haber takibini yapmayacağı ve Meclis Genel Kurulu’nu da izlemeyeceği konusuna değinerek başladı.

Tatar, “Tek mesai sistemi bizim dönemimizde başladı. Bu konuda özeleştiri yapıyorum. Burada bir sıkıntı varsa, bunu düzeltmek lazım. Bu durum böyle gitmez” dedi.

Başbakanın rakamlara bakarak iyi temennilerde bulunduğunu savunan Tatar, “Durum pek de iç açıcı değil. Olaylar sizin gözünüzdeki gibi görünmüyor. Bizim bu noktada neyi, nasıl yapacağımızı tartışmamız lazım” şeklinde konuştu.

2009’da hükümete geldikleri dönemi işaret eden Tatar, “Bizim aldığımız tedbirler Cumhuriyet tarihinde hiçbir hükümet almadı” dedi. Tatar, emekli maaşları konusundaki uygulamaları anımsattı.

Ek mesai konusundaki yasal düzenlemelere de değinen Tatar, hükümetleri döneminde alınan diğer tedbirlere de işaret etti, “Tepki aldık ama yaptık” dedi.

Kendi dönemlerinde bet ofislerden ciro üzerinden yüzde 5 vergi alındığını söyleyen Tatar, “Devletin bet ofislerini ve kumarhaneleri denetleyebileceği bir birime ihtiyacı var. Hem devlet para kaybediyor, hem de oralarda yasa dışı işler olabiliyor” diye konuştu.

Meclis’teki bütçe görüşmelerinin geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.