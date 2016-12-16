Bütçe Görüşmeleri Sürüyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülen Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın 1 milyar 63 milyon 906 bin 100 TL’lik bütçesi oyçokluğuyla kabul edildi.

EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ OYÇOKLUĞU İLE GEÇTİ

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülen Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın 1 milyar 63 milyon 906 bin 100 TL’lik bütçesi oyçokluğuyla kabul edildi.

ÖZDENEFE

Görüşmede konuşan CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, saat uygulaması konusuna değinerek, Bakanlar Kurulu kararının hukuken de doğru olmadığına işaret etti.

Türkiye’de alınan kararın gerekçelerine işaret eden Özdenefe, bunun esasında enerjiden tasarruf olduğunu, ancak bizim Bakanlar Kurulu kararında bir gerekçe olmadığını söyledi.

Özdenefe, Bakan Atun’dan, saat uygulaması nedeniyle bir çalışma ve tasarruf varsa bununla ilgili detay vermesini istedi.

Varsa mesai saatleri ile ilgili bir çalışma olup olmadığı konusunda da bilgi isteyen Özdenefe, son dönemde hukuksuzluk ve yasal eksikliklerden bahsedildiği ülkede yasalarla eksik de olsa düzenlenen alanlarda gereğinin yapılmamasını eleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan yapısal dönüşüm protokolüne de değinen Özdenefe, hükümetin bu konuda skorunun ‘sıfır’ olduğunu savundu.

Bakan Atun’un icraat ve uygulamalarına güven duymadıklarını belirten Özdenefe, Ercan Hava Limanı sözleşmesi kapsamında inşaatın yapılacağı alanın askerin elinde olduğu ve bunlarla ilgili uygulamaların hala net olmadığını savundu.

Ercan projesinin ‘ölü doğduğunu’ da iddia eden Özdenefe, projenin toplumun menfaatine çalıştırılmasının kolay olmayacağını savundu.

Ülkede yapılmakta olan 5 yıldızlı oteller konusuna da değinen Özdenefe, duruma bakıldığında ülke ekonomisine ne kadar girdi sağladıkları ve yerel sebze kullandıklarının belli olmamasını eleştirdi.

DERYA

CTP Milletvekili Doğuş Derya ise hükümeti, bir azınlık hükümeti olarak değil ‘taşeron’ olarak gördüğünü savunarak, hükümetin, Türkiye’den gelen su ve getirilmesi planlanan elektrik konusundaki uygulamalarını eleştirdi.

Ülkenin yenilenebilir enerji konusunda bir gün Avrupa enterkonnekte sistemine bağlanacağını ancak sisteme bağlanılsa bile ihtiyacın maksimum 1/3’ünü sistemden karşılanacağınp belirten Derya, bu bağlamda bakanlığın enerji ihtiyacının ne kadarını solar ve diğer sistemlerden karşılayacağını tüzükte göremediğini söyledi.

CTP’nin bilimsel veriler üzerinden toplumun haklarına halel getirmeyecek uygulamaları savunduğunu kaydeden Derya, 2014 -2016 arasında kuruma ödenmesi gereken 24 milyon TL’nin hala neden ödenmediği sordu.

Kıbrıs Türkü’nün kendi kendine yeter olması ve kendini yönetebilmesinin önemine vurgu yapan Derya, bir anlaşma olması halinde ülkenin bu kurumlara ihtiyaç duyacağına vurgu yaptı.

ATUN

Daha sonra söz alan Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ise eleştirileri yanıtladı.

2016 yılında ekonomik büyüme beklentilerinin beklentinin altında gerçekleşmesinin temel nedeninin programın geç imzalanması olduğunu belirten Atun, 2013-2015 programlarının hükümet değişiklikleriyle heba edildiğini kaydetti.

Ekonominin esneklik istediğini de ifade eden Atun, artan kur nedeniyle bakanlıkların uygulamalarını gözden geçirmesi gerekeceğini kaydetti.

Yapılması gerekli reformların planlanabilmesi için bunun 3-5 yıl önceden meclisten geçirilerek mevzuat haline getirilmesi gerektiğini ifade eden Atun, ülkenin ancak o zaman kalkınabileceğini söyledi.

Atun, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın bütçesinin tamamının yatırıma kullandığını ve buna ek bütçenin de dahil olduğunu belirterek, bakanlık olarak ne kadar tasarruf edildiğini araştırmak zorunda oldukları ve bunu araştırdıklarını da belirtti.

Bakanlıkta otomasyon ve vardiyaya geçilmesi konusunda başbakandan gerekli onayın alındığını ifade eden Atun, gümrükler ve antrepolar konusunda da gerekli araştırmaların yapılacağını kaydetti.

2016 yılında TL’nin Dolar karşısında değer kaybettiğini ifade eden Atun, dalgalı kur rejiminde fiyatları arz ve talebin belirlediğini ancak döviz kurlarında meydana gelen artışın sebeplerine bakılması gerektiğini söyledi.

İthalat ihracat rakamları konusundaki eleştirilerin doğru olmadığını belirten Atun, ekonomide canlanma olduğunu söyledi.

Atun’un konuşmasının ardından Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesi oylanarak oyçokluğuyla kabul edildi.