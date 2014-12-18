Bütçe Görüşmeleri: Maliye Bakanlığı Bütçesi Onaylandı

MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇESİ ONAYLANDI

MUNGAN: “SORUNLAR ORTA VADEDE ÇÖZÜLEBİLİR SORUNLAR”

Meclis Genel Kurulu’nda 1 milyar 643 milyon 968 bin 37 TL olarak öngörülen Maliye Bakanlığı Bütçesi kabul edildi.

Eylem nedeniyle ara verilen Genel Kurul çalışmalarına UBP Genel Sekreteri Sunat Atun’un konuşması ile kaldığı yerden devam edildi.

Atun sosyal güvenlik kurumlarında reform yapılması gerektiğini, içinde bulundukları durumun sürdürülemez olduğunu, iç borcu büyüttüğünü kaydetti.

ÇAKICI

TDP milletvekili Mehmet Çakıcı da söz alarak, tarihin en büyük bütçe açıklarının 2006 yılında yaşandığını kaydetti. Tasarruf bütçesi yaklaşımının ortaya atıldığını ve nerede nasıl tasarruf yapabilirimin tartışılmakta olduğunu söyleyen Çakıcı, hükümetin bazı alanlarda tasarrufa uymayacak davranışlarda bulunduğunu, yeni istihdamlar yapıldığını iddia etti.

Çakıcı, “İş yerleri denetimlerinin etkin bir şekilde yapılıp yapılmadığı, yatırımların sorgulandığı, zarar beyan ederek büyük mal varlıkları içinde yaşayanlar vardır. Doğru dürüst gelir elde edemediğimiz bir dönemden geçiyoruz” dedi.

Maliye Bakanlığı’nın tasarruf yönünde mücadele verdiğini söyleyen Çakıcı, KTHY intibakları, CAS çalışanlarının durumu, BRTK ve Elektrik Kurumu’nda yaşanan sorunlar ve yeniden yapılandırmanın nasıl olacağı konularında tam olarak nasıl adımlar atılacağının bilinmediğini iddia etti.

Daha adil ve sürüdürülebilir bir yapının oluşması için daha çok mücadele gerektiğini söyleyen Çakıcı, “Hükümetin çetrefilli konulara el atmadığını görüyoruz. Askerlik konusu halkın istediği şekilde değişmedi, Göç Yasası aynı şekilde, CAS, KTHY, ETİ çalışanlarının haklarını alamadığını görüyoruz. Önemli ve büyük değişiklikler olduğunu bu bütçede göremiyoruz” dedi.

Uyuşturucu Komisyonu’nun bütçesi olmadığını söyleyen Çakıcı, toplumda uyuşturucunun çok büyük bir sorun olduğunu kaydetti.

Yalnızca işçilerin bedel ödediğini, çalışanlardan kesintiye yönelik bir gidişat olduğunu, ancak bazı işadamlarının zarar göstererek vergi ödemediklerini, bu sıkıntının aşılamadığını iddia eden Çakıcı, “Bu hükümetin önceki hükümetten çok da bir farkı yoktur” dedi.

Çakıcı, CTP-BG milletvekili Doğuş Derya’ya sosyal medya üzerinden yapılan saldırıları eleştirdi ve kınadı.

Çakıcı, şöyle devam etti:

“Bir rüşvet iddiası var petrol ticareti ile ilgili iddialar söz konusu. Bunlar doğruysa devlet dolandırılmaktadır. Bunları da konuşmalıyız. Buralarda haksız yere bir kadın milletvekilini karalamaktansa esas ilgilenilmesi gereken bu iddialardır”

Çakıcı, “Burada ‘Bazı konuları konuşmayın’ diyen bir gelenek vardır. Bu klasik bir öğretidir. Bu Mecliste artık klasik milletvekilleri yanında klasik olmayanlar da vardır ve bunların bir kısmı eğitimli, bilimsel araştırmaya dayalı konuşanlardır. Bu kişileri karalayarak susturmaya çalışılması kabul edilebilir değildir” dedi.

Savaşlarda en çok acı çekenlerin çocuklar ve kadınlar olduğunu söyleyen Çakıcı, tarihin erkekler üzerinden yazıldığını, kadın ve çocukların yaşadıklarını çok az yer verildiğini kaydetti.

Çakıcı, Kıbrıs’ta da bir savaş yaşandığını, savaşta acılar da yaşandığını söyleyerek, “Türk kadını erkeği çocuğu da Rum kadını erkeği çocuğu da bu savaşta zarar gördü” dedi.

Derya’nın hedef haline getirilemeyeceğini, bunun doğru olmadığını söyleyen Çakıcı, Zorlu Töre’nin de Doğuş Derya’nın da zarar görmesini istemediklerini kaydetti.

Çakıcı, tecavüzün travma yaratan bir durum olduğunu, bunu savunmanın mümkün olmadığını, her iki tarafın da geçmişi doğru dürüst sorgulamadığını kaydetti.

Doğuş Derya’nın toplum hareketlerini inceleyen bir bilim insanı olduğunu, açıklamasının bilimsel ve gerçek olduğunu belirten Çakıcı, “Bu bir gerçektir. Bundan empati kurup ders çıkarmak gerekir” dedi.

Çakıcı, “Bir kadın milletvekiline küfür doğru değildir. Bunu kabul etmek doğru değil. Bu konuyla ilgili yargıyı, polisi, hükümeti göreve davet ediyorum. Herkesi de Kıbrıs gerçekleri ile yüzleşmeye, empati kurmaya çağırıyorum” diye konuştu.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, ülkede ifade özgürlüğü için gerekli mücadelenin yapılmadığını kaydetti.

Angolemli, CTP-BG milletvekili Doğuş Derya’nın ifade özgürlüğü için bir ışık yaktığını, bu mücadelenin süreceğini belirtti.

Maliye Bakanlığı’nın Başbakan kadar etkili olduğunu söyleyen Angolemli, öğretmen ve hademe eksiliği örneğini vererek, bu ve diğer birçok sorunun Maliye Bakanlığı’nın izni ile çözülebileceğini belirtti.

Angolemli, emeklilerden yapılan kesintilerin geri ödenmesi konusunda, verilen sözlerin tutulması, bunun bir yolunun bulunması gerektiğini kaydetti.

Bütçe hazırlanırken doların yükselme kaydettiğini belirten Angolemli, piyasanın tamamen döviz üzerinden döndüğünü söyledi.

Angolemli, KKTC’nin Türk Lirası üzerinde hakimiyeti olmadığını, bunun yarattığı sorunlarla nasıl başedileceğini sordu.

Angolemli, geçmişte para konusundan Meclis’in basıldığını, ciddi olaylar yaşandığını, bu hükümetin o dönemlerde yaşananlardan ders alması gerektiğini ifade etti.

Angolemli, “Vergide sınıfta kaldık. Özel sektör gelişsin istiyoruz ama normal yollardan, bir gecede değil” dedi.

Muhtarların maaş isteminin değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Angolemli, neden maaş ödenemediğini sordu.

Çiftçi ve hayvancının mazotu vergisiz alması gerektiğini söyleyen Angolemli, bir defa yapılırsa bunun değiştirilemeyeceğini kaydetti.

İyi İdare Yasası konusunun uygulanmasında bazı sorunlar olduğunu, bir sendikacının Vakıflar İdaresi’ne sorduğu bazı yazılı sorulara yanıt alamadığını belirten Angolmeli, bu soruları kürsüden sordu. Anolemli, “Yapığımız yasalara uyalım” dedi.

Angolemli, Türk Lirası’ndaki dalgalanmalara bakıldığında, bütçe verilerinin topluma refah getireceğine inanmadığını belirtti.

MUNGAN

Maliye Bakanı Zeren Mungan, konuşmalardan çok yararlandığını, önemli kısmının yapıcı olduğunu kaydetti.

Konuşmacıların çoğunun ciddi iç borç olduğuna yönelik sorunda birleştiklerini hükümetin temel üç politkası olduğunu, öncelikle iç borçların döndürülür olması gerektiğini kaydetti.

Mungan, toplam borcun 12 milyon TL, iç borcun 4 büçük milyon TL olduğunu ifade etti.

Mungan, sorunların orta vadede çözülebilir sorunlar olduğunu kaydetti.

Cari harcamaların Kıbrıs Türk insanından toplanacak şekle gelmesi konusunun da sağlanması gerektiğini belirten Mungan, “Cari harcamaları halledersek sorunlarımızla baş edebiliriz”

Reformların gerçekleştirilmesi gerektiğini, buna ihtyaç duyulduğunu söyleyen Mungan, reform amaçlı ciddi kaynaklar ayrıldığını vurgladı.

“Cari harcamalardan aldığımız kaynağı azaltırken, reformlar için aldığımızı artırıyoruz” diyen Mungan, reformları gerçekleştirmek zorunda olduklarını belirtti.

Ödemelerde zorluklar yaşandığını söyleyen bir milletvekilini yanıtlayan Mungan, böyle bir zorluk olmadığını, ödemelerin ötelenmediğini ifade etti.

Kasa durumuna da değinen Mungan, açıkların Maliye Bakanlığı web sitesinde Maliye Seyir Defteri’nden yayınlandığını, herkesin bunları görebileceğini ifade etti.

Mungan, belediyelerle ilgili yasal düzenleme bulunduğunu, yapısal dönüşümlere ihtyaç olduğunu, yapılan katkının da değerlendirileceğini ancak henüz sonuçlandırılmadığını kaydetti.

Mungan, Casino ve bet ofislerle igili denetimler yapıldığını, standart bir yazılım belirleneceğini ve tümünün bunu uygulayacağını, devletin de bunu takip edeceğini, buna yönelik çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Mungan, programın 2015’in ilk çeyreğinde başlatılacağını, belli bir noktaya geldiğinde de Türkiye ile paylaşılacağını ifade etti.

Sabit sermaye yatırımlarının önemli olduğunu, bu yatırımların yıllar içinde geliştiğini söyleyen Mungan, kamu ve özel yatırımlarında artışlar söz konusu olduğunu kaydetti.

Yatırımların ve rekabet ortamının iyileştirilmesi, dış gelirlerin artması hedefleri olduğunu söyleyen Mungan, Ekonomik Koordinasyon Kurulu’nun politikalar gündeme getirdiğini anlattı.

Temel politikalarından birinin tasarruf olduğuna değinen Mungan, “Kamunun hizmet götürmesi lazım. Bunlar birlikte yürütülecek şeyler. Gelirleri artırarak çalışanların haklarını geliştireceğiz. Gelir elde etmeden harcama yapamayız. Verginin adil olarak alınması, kayıt dışının kayda alınması önemlidir. Vergi alacaklarının üzerine kararlılıkla gideceğiz” dedi.

Kredi anlaşmalarının dolar olarak yapıldığını söyleyen Mungan, aktarımların TL olarak yapıldığını kaydetti. Mungan, “‘Şoklara karşı zayıf kalıyoruz’ şeklinde söylemler var. Bu tür şoklar olması halinde Türkiye ile bir çözüm üretilebiliriz diye düşünüyorum. Ama ilk önce biz güçlü olmalıyız” dedi.

Mungan, muhtarların tatminkar ücret almasının işin doğasında olduğunu ifade etti.

Mungan, Yeni Bankalar Yasası hazırlandığını, son rötüşlar yapıldığını, yakında Meclise geleceğini belirtti.

Konuşmaların ardından Maliye Bakanlığı bütçesi onaylandı.