Bütçe Görüşmeleri Devam Ediyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 5 milyon, 15 bin, 200 TL olarak öngörülen Kamu Hizmeti Komisyonu Bütçesi oy çokluğuyla onaylandı.

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BÜTÇESİ OY ÇOKLUĞUYLA ONAYLANDI

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 5 milyon, 15 bin, 200 TL olarak öngörülen Kamu Hizmeti Komisyonu Bütçesi oy çokluğuyla onaylandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 7 Aralık’ta başladığı 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeye bugün de devam ediyor.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Hüseyin Avkıran Alanlı başkanlığında saat 10.50’de başlayan toplantıda, ilk olarak 5 milyon, 15 bin, 200 TL olarak öngörülen Kamu Hizmeti Komisyonu bütçesi ele alındı.

TATAR

İlk sözü alan UBP Milletvekili Ersin Tatar, geçmişte Kamu Hizmeti Komisyonu’nun çok sorgulandığını ifade ederek, nitelikli bir Kamu Hizmeti konusunda çalışmaların yapıldığını söyledi.

Kamu Hizmeti Komisyon’un geliştirilmesi için yapılan çalışmalara değinen Tatar, kadrolarının takviye edilmesi, sınav sistemi ve soru bankası konusunda çalışmaların yapılması gerektiğini belirtti.

Tatar, güvenilir, nitelikli, objektif olarak kamuya atanan kişiler için Kamu Hizmeti Komisyonu’nun önemini vurguladı.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, Türkiye’de yaşanan gelişmelere dikkat çekerek, kritik günlerden geçildiğine işaret etti.

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun tarafsız çalışmasının önemine işaret eden Angolemli, var olan Kamu Hizmeti Komisyonu’na güven kalmadığını söyledi.

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun yeniden ele alınarak, tarafsızlığının sağlanması gerektiğine işaret eden Angolemli, müşavirlik sistemini de eleştirdi.

Geçmişte Kamu Hizmeti Komisyonu’nun soruları dışarıya verdiğini anımsatan Angolemli, bu ve buna benzer olayların Kamu Hizmeti Komisyonu’na güveni sarstığını kaydetti.

SOYER

CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer, 9 Ocak’ta Cenevre’de yapılacak görüşmeye dikkat çekerek, yeni bir federal yapının çalışmaları devam ederken, kamunun yönetiminin sorunları ve boşluklarının olduğunu, bunun nasıl giderileceğini sordu.

Kamu yönetiminin son derece verimsiz bir ortamda olduğunu ileri süren Soyer, Kamu Reformu Yasası’nın raflarda durmasını eleştirdi.

Reform konusunun her açıdan ele alınmasının görevleri olduğunu, ancak bir adım atılmadığını vurgulayan Soyer, bozuk düzenin kendisinin artık alışkanlık haline geldiğini ileri sürdü.

Mesai saatleri konusunda yapılan düzenlemeleri de eleştiren Soyer, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun bu yapı temelinde hizmet veremeyeceğini, kamu reformunun şart olduğunu vurguladı.

Kamuda mesainin 15.30’da bitmesini de eleştiren Soyer, mesai saatlerinin kısaltılmasının, ikinci işe çanak tuttuğunu ve kamuda verimi olumsuz etkilediğini savundu.

GÜNDÜZ

Bağımsız Milletvekili Menteş Gündüz, kamu reformu konusuna değinerek, eleştiri yapanların sanki hiç hükümette bulunmamış gibi konuştuklarını söyledi.

Gündüz, kamu reformunun bir an önce geçmesinin temel hedefleri olmaya devam edeceğini ifade etti.

YORGANCIOĞLU

CTP Milletvekili Özkan Yorgancıoğlu da, vatandaşların devlet dairelerine gitmekten kaçındığını, memurdan şikâyet ettiğini dile getirerek, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun iyi çalışıp, hak edenleri göreve atamadığı bir dönemden geçildiğini söyledi.

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun, atama ve terfi yaparken liyakate önem vermediğini ileri süren Yorgancıoğlu, usulsüzlük halinde onu görevden alacak bir yapı olmadığı sürece, yapının ne kadar sürdürülebilir olduğunun tartışma konusu olmaya devam edeceğini kaydetti.

Geçici işçi statüsü konusuna değinen Yorgancıoğlu, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun görevlerinden birinin de kamuya girişlerde adaleti sağlamak olduğunu, ancak hükümetin buna olanak sağlamadığını savundu.

Yorgancıoğlu, CAS çalışanlarının sorunları konusunda, hükümetin çalışanların hangi sendikaya üye olacağına karar veremeyeceğini söyledi.

Kamu Görevlileri Yasası’nın kendi hükümetleri döneminde hazırlandığını, ancak hükümetin ömrünün bunu geçirmeye ömrünün yetmediğini belirten Yorgancıoğlu, bu yasayı geçirmenin bugünkü hükümetin boynunun borcu olduğunu, kendilerinin de yasaya olumlu oy vereceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Kamu Hizmeti Komisyonu’nun 2017 bütçesi oylandı ve oy çokluğuyla onaylandı.

Toplantıda daha sonra Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin görüşülmesine geçildi.