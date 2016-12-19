Bütçe Görüşmeleri Devam Ediyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 220 milyon 593 bin 700 TL olarak öngörülen İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülüyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ GÖRÜŞÜLÜYOR

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 220 milyon 593 bin 700 TL olarak öngörülen İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülüyor.

İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerine ilk olarak UBP milletvekili Ersin Tatar söz aldı.

TATAR

UBP milletvekili Ersin Tatar, Polis Genel Müdürlüğü’nün özverili çalışmalarını takdir ettiklerini söyleyerek, mali polisin de çağdaş normlarda çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Girne Emirnamesi’ne değinen Tatar, halkın duyarlılığına ve çevreye uygun şekilde hareket edilmesi gerektiğini, Girne’nin çok katlı binalarla dolduğunu altyapının da buna ayak uyduracak şekle getirilmesine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Tatar, planlamaların hassasiyetleri gözeterek yapılması gerektiğine işaret etti.

Tapu konusuna ilişkin Kıbrıs müzakerelerinde değerlendirmeler yapıldığını dile getiren Tatar, halkın somut bir şekilde bilgilendirilmesi ve mağdur edilmemesi gerektiğini söyledi.

“Adil kalıcı ve kapsamlı bir çözüm olacak tapu meselesine netlik kazandırılması gerekir” diyen Tatar, Taşınmaz Mal Komisyonu mekanizmasının geliştirilerek takas ve tazminatla çözüm sağlanmasının “ideal bir çözüm” olacağını belirtti.

Altyapının tamamlanamayacağı yerlerde kırsal kesim arsası dağıtılmasının doğru olmadığına vurgu yapan Tatar, altyapı tamamlandıktan sonra dağıtım yapılması gerektiğini kaydetti.

Tatar, vatandaşlık işlemlerinin hızlandırılması gerektiğini, hak eden kişilere vatandaşlık verilmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

ANGOLEMLİ

TDP milletvekili Hüseyin Angolemli, polisliğin riskli bir meslek olduğunu dolayısıyla erken emekliliğin gündeme gelmesi gerektiğini söyledi.

Polisin hala Güvenlik Kuvvetleri’ne bağlı olduğunu anımsatan Angolemli, UBP ve DP milletvekillerinin yasal düzenlemeyle polisin erken emekliliğinin önünü açması gerektiğini belirtti.

Angolemli; kumarhane, bet ofisleri, gece kulüplerinin sayısının sürekli arttığını, öğrenci olarak ülkeye gelip suç işleyenler olduğunu ancak bunların denetimini yapacak sayıda polis bulunmadığını kaydetti.

Vatandaşlık konusunda yasal düzenleme yapılması gerektiğini dile getiren Angolemli, vatandaşlık kriterlerinin belirlenerek, kriterlere uygun kişilerin vatandaş olması gerektiğini söyledi.

Büyük belediyelerin yapılan inşaatlardan veri ve gelir elde ettiğini söyleyen Angolemli, Karpaz ve Kaleburnu gibi belediyelerin ise mağdur edildiğini belirtti.

Yeniboğaziçi’nde verilen bazı tapuların geri alındığını dile getiren Angolemli, bu mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğini söyledi.

Bakanlar Kurulu’nun bir kararla, Karpaz’da turizm gelişim alanı içinde yer alan bir parselin eşdeğer mal kapsamından çıkarılarak hazine malı kapsamına aldığını dile getiren Angolemli, Girne’de de bu durumda bazı parseller bulunduğunu söyledi. Angolemli, seçimlerin yaklaşması dolayısıyla bu arsaların birilerine verileceğine inandığını söyledi.

Bazı büyük yol projelerinin kamulaştırma sorunu nedeniyle tamamlanamadığını dile getiren Angolemli, devletin kamulaştırma sorununa “acemice yaklaştığını” savundu.

Angolemli, bazı köylerde ağıl sorununun ciddi mağduriyetler yarattığını söyledi.

Servis yolu yapılmasının anayollarda kazaları engelleyebileceğini dile getiren Angolemli, direkt anayola çıkan yolların tehlike yarattığını belirtti.

İZBUL

CTP milletvekili Salih İzbul, Girne’de belediyenin bir ana arterde yol çalışması yaptığını, Cumartesi sabah yolun hiçbir işaret konulmadan kapatıldığını, o yola çıkan diğer ara yollarda da iş araçlarının tıkanıklık yarattığını ve trafiğin alt üst olduğunu belirtti.

Girne’de sürekli inşaatların devam ettiğini, beton döken araçlarının trafikte kaosa yol açtığını söyleyen İzbul, “Girne’nin içine bir çıkın, çarşıya inemezsiniz, beş dakikalık yolu 45 dakikada gidersiniz. Girne sahipsiz. Belediye, kaymakamlık ne yapıyor, bilmiyorum” dedi.

İzbul, bu tür çalışmaların tüm dünyada yapıldığını, ancak vatandaşların mağdur edilmediğini söyleyerek, genellikle bu çalışmaların gece yapıldığını kaydetti.

“Bu şekilde devam ederse insanlar evlerinden çıkamayacaklar” diyen İzbul, İçişleri Bakanı’nın ve müsteşarın da Girneli olduğunu, sorunları yaşadıklarını dolayısıyla çözüm üretmeleri gerektiğini belirtti.

Aynı bölgede birçok yolu kapatarak çalışma yapılmasına izin veren mantığı “anlamanın zor olduğunu” söyleyen İzbul, “Ben eminim bu çalışmalar izin alınmadan yapılıyor. Denetim yok” dedi.

Girne’de gidişatın kötü olduğunu söyleyen İzbul, üzücü bir olay yaşanmadan tedbir alınmasını istedi.

Karayollarının ölüm tuzaklarıyla dolu olduğunu belirten İzbul, son yağmurlardan sonra özellikle su borusu geçirmek için kazılan yolların tehlike yarattığını kaydetti.

ULUÇAY

CTP milletvekili Teberrüken Uluçay, bakanlık yaptığı dönemde vatandaşlık yasası üzerinde çalışarak tasarıyı meclise sunduklarını söyleyerek, söz konusu yasanın içeriği ile ilgili bilgi verdi.

Vatandaşlıkla ilgili günümüzdeki uygulamalar hakkında bilgi veren Uluçay, yeni yasa tasarısının ilerleyen zamanlarda geliştirilmesi temennisinde bulundu.

Ülkeye gelecek yatırımcıların yurttaşlık talep etmesi halinde, belirli standartlara göre değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Uluçay, daha önce yatırım için yurttaşlık verilenlerin bir kısmının yatırım yapmadığını dile getirdi.

Uluçay bunun önüne geçmek için yatırımcıların vatandaş yapılmadan önce yatırım yapmasının beklenmesi gerektiğini dile getirdi.

Yıllardır bu konuda “torpil” yapıldığı konusunda şikâyetler olduğunu dile getiren Uluçay, standartlar getirilerek bu durumun önüne geçilebileceğini anlattı.

Daha önce Bakanlar Kurulu kararıyla, güvenlik ve sağlık kontrolleri yapılmadan, yurttaşlık verildiğine işaret eden Uluçay, o dönem CTP’nin bu konuyu mahkemeye götürdüğünü ve durdurduğunu hatırlattı.

Bugün aynı hatanın yapıldığını söyleyen Uluçay, mevcut yasaya göre Bakanlar Kurulu’nun vatandaşlık kararı alma hakkı olduğunu ancak güvenlik ve sağlık kontrollerinin önceden yapılması gerektiğini dile getirdi.

Yıllar itibariyle geriye dönüp bakıldığında standart uygulamaların dışında hareketlerle vatandaşın da vatandaşlık bekleyen kişilerin de rahatsız edildiğini söyleyen Uluçay bu konulara standart getirilmesi gerektiğini anlattı.

Beyaz kimlik uygulamasına da değinen Uluçay, bu konudaki çalışmaların devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Uluçay, kırsal kesim arsaları açılacaksa mutlaka altyapıları öngörülerek açılması gerektiğini dile getirdi, kırsal kesim arsası dağıtılmasının nedeninin bölgenin kalkınması olduğuna işaret etti.

“Eşdeğercilerin yıllardan beri süren sorunları var” diyen Uluçay, bu konuyla ilgili ciddi bir çalışma yapılması gerektiğini, bu konu için ayrılan kaynağın başka alana kullanılmaması gerektiğini dile getirdi.

Uluçay, Mimoza Otel yanında eşdeğer sahiplerine ayrılan bir kaynağın kamulaştırma karşılığı Yakın Doğu Üniversitesi’ne aktarıldığını dile getirerek, bunun yanlış olduğunu, yapılması gerekenin kamulaştırma bedeli ücret ödenmesi olduğunu kaydetti.

Yatırımcılara eşdeğercilere ayrılmış arazilerin verilmesini de eleştiren Uluçay, ülkede arazilerin kısıtlı olduğuna işaret etti.

Ülkede bir turizm strateji planına ihtiyaç olduğunu dile getiren Uluçay, planlama yaparak buna göre ilgili bölgelere altyapı yatırımları yapılması gerektiğini anlattı.

Tarım arazilerin bir teşvik unsuru haline getirilmesi gerektiğini anlatan Uluçay, bu konuda bir strateji geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Muhaceret konusunda yapılan yasal düzenlemelerle kalıcı tedbirler alındığına işaret eden Uluçay, bu çalışmayı birlikte yaptıkları çalışanlara teşekkür etti.

Kaymakamlıkların otomasyon projesiyle ilgili çalışmalarından bahseden Uluçay, muhtarlıklardaki teknolojik altyapının artması gerektiğini anlattı.

Belediyeler Birliği’nin belediyelerle ilgili verilerinin birbiriyle örtüşmediğini söyleyen Uluçay, belediyelerle ilgili güncel veriler tutulması gerektiğini kaydetti.

Uluçay, İçişleri Bakanlığı bünyesinde bir Yerel Yönetimler Birimi’ne ihtiyaç duyulduğunu anlattı.