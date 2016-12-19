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19 Aralık 2016 Pazartesi 08:21

Bütçe Görüşmeleri Devam Ediyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 7 Aralık’ta başladığı 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeye bugün de devam ediyor. Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Hüseyin Avkıran Alanlı başkanlığında saat 10.45’te başlayan toplantıda bugün ilk olarak 236 milyon 222 bin 800 TL olarak öngörülen Polis Genel Müdürlüğü bütçesi görüşülerek oy birliğiyle onaylandı. Ardından 220 milyon 593 bin 700 TL olarak öngörülen İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülmeye başlandı.

Bütçe Görüşmeleri Devam Ediyor
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POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ OY BİRLİĞİYLE ONAYLANDI

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ GÖRÜŞÜLÜYOR

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 7 Aralık’ta başladığı 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeye bugün de devam ediyor.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Hüseyin Avkıran Alanlı başkanlığında saat 10.45’te başlayan toplantıda bugün ilk olarak 236 milyon 222 bin 800 TL olarak öngörülen Polis Genel Müdürlüğü bütçesi görüşülerek oy birliğiyle onaylandı.

Polis bütçesi üzerine hiçbir milletvekili söz almayınca bütçe oya sunularak kabul edildi.

Ardından 220 milyon 593 bin 700 TL olarak öngörülen İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülmeye başlandı.

5 milyar 700 bin TL öngörülen 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’yla ilgili görüşmeler çarşamba günü tamamlanacak.


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