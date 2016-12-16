Bütçe Görüşmeleri Devam Ediyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Mahkemeler ile Ekonomi Enerji Bakanlığı bütçelerini onaylamasının ardından günün 3. ve son gündem maddesi olan Turizm ve Çevre Bakanlığı bütçesini görüşmeye başladı.

TURİZM VE ÇEVRE BAKANLIĞI BÜTÇESİ GÖRÜŞÜLMEYE BAŞLANDI

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Mahkemeler ile Ekonomi Enerji Bakanlığı bütçelerini onaylamasının ardından günün 3. ve son gündem maddesi olan Turizm ve Çevre Bakanlığı bütçesini görüşmeye başladı.

Toplam 126 milyon 531 bin 400 TL olarak öngörülen bütçe hakkında konuşan UBP Milletvekili Ersin Tatar, turizm gelirlerinde netlik olmadığını kaydetti.

Eko turizm ve yurt dışı tanıtım faaliyetlerinin önemine vurgu yapan Tatar, KKTC’nin turizm açısından zenginliklere sahip olduğunu söyledi.

Ülke turizminde sahillerin büyük önem taşıdığını belirten Tatar, turizm faaliyetlerinin gelecek yıllarda artacak olması nedeniyle sahiller yanında çevrenin de korunması gerektiğini kaydetti.

Tatar, otellerde yerli insan ve ürünlerin kullanılması gereğine de vurgu yaptı.