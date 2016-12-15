Bütçe Görüşmeleri Devam Ediyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesi görüşülmeye devam ediyor.

EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ GÖRÜŞÜLÜYOR

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesi görüşülmeye devam ediyor.

ÇELER

Soyer’in ardından TDP milletvekili Zeki Çeler söz aldı. Çeler, LTB’nİn kuracağı açık Pazar konusuna yönelik bir eleştiriye yanıt vererek, açık pazarın nasıl çalışacağı hakkında bilgi verdi.

Bakanlığa bağlı dairelere ayrılan bütçelerin yetersiz olduğunu savunan Çeler, hazine dairesinin Ekonomi Bakanlığına bağlanmasını da doğru bulmadığını kaydetti.

Kobilere yönelik desteğin devam etmesi temennisinde bulunan Çeler, özellikle yenilenebilir enerji konusunda adımların atılması beklentisini de dile getirdi.

ÖZGÜR

CTP milletvekili Birikim Özgür de, 2016’da ekonomik büyümenin yüzde 2.4’le sınırlı olacağının görüldüğünü belirterek, beklenmedik düşük oranın Kıbrıs Türkün fakirleşmesine ciddi sıkıntılarla karşı kalınmasına neden olabileceğini ifade etti.

Özgür, Ekonomide yapılacak çalışmaların yürütülmesi için Başbakanlık bünyesinde bir birim oluşturulması görüşünü dile getirerek, “Hükümetteyken hedefimiz de verimli sonuç elde etmek için istatistik birimiyle birlikte Başbakanlıkta bu birimi oluşturmaktı. DPÖ’nün kapatılması bu noktada gündeme gelmişti” dedi.

Türkiye’nin KKTC’ye sağladığı desteklerinin şarta bağlı olması gerektiği görüşünü de ortaya koyan Özgür, reform destek ödeneğinin kalıcı olabilmesi için bir çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Özgür, karşılıksız olarak alınan hibe ve desteklerin nasıl kullanıldığının ortaya çıkarılarak, ülke kaynaklarının dar bir kesim tarafından kullanıldığı algısının yıkılması gerektiğini söyledi.

Gümrük İdaresi konusunda , son derece çağ dışı yöntemlerin uygulandığını savunan Özgür, her şeyin kağıt üzerinde olduğu bir yapının çoktan terk edilmesi gerektiğini kaydetti.

İki ülkenin gümrük kapılarında bilgi paylaşımının acilen yapılması gerektiğine işaret eden Özgür, gümrüğün Maliye perspektifiyle yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Halkın kaynaklarına hep birlikte sahip çıkılması çağrısında bulunan Özgür, halkın kaynaklarının çar çur edilmesine karşı olduklarını vurguladı.

Enerji Güvenliğine ilişkin, Kıbrıs sorunu buzdolabında tutulmaya devam ederse bunun hem Kıbrıslı Türkleri, hem de Kıbrıslı Rumları etkileyeceğine işaret eden Özgür, bunun her iki tarafın da dezavantajına olacağını belirtti.

Elektrik konusuna da değinen Özgür, bu konuda Türkiye’yle imzalanan anlaşmanın göz ardı edilmemesi gerektiğine işaret etti.

ULUÇAY

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay da, bütçenin önemine işaret ederek, ekonominin genel yapısı ve nasıl çıkış yolu bulunabileceğine dair önerilerini ortaya koydu.

TC’nin hazırladığı kitapçığa işaret eden Uluçay, bununla ilgili bir çalışma yapılabileceğine işaret etti.

Kitabın ilk sayfasında makroekonomik değerlerin ortaya konduğuna dikkat çeken Uluçay, ilk sayfada bulunan tablonun 2010 yılı verilerini işaret etmesini eleştirdi.

2015 büyüme oranı konusunda da kendi verileriyle, kitapçıktaki verilerin çeliştiğini ifade eden Uluçay, belediyelerden toplanan verilerin bazılarında da örtüşmeyen noktalar olduğunu kaydetti.

Dövizlerdeki sert hareketlerden etkilenecek kesimin, dövizdeki oynamalardan daha az etkilenmesi için bazı adımlar atılabileceğine işaret eden Uluçay, dövizin sabitlenebileceğini, 2017’ye yönelik bazı adımların şimdiden atılabileceğini belirtti.

Gençler arasında istihdam yaratmaya yönelik çalışmaların yetersiz olduğuna işaret eden Uluçay, proje geliştirmeyle ilgili bir faaliyet yapılmadığı görüşünü dile getirdi.

TC’den alınan yardımlar konusuna değinen Uluçay, TC yardımlarının dağılımına bakıldığında yatırımlara yönelen kaynakta bir artış görüldüğünü, bunun geliştirilmesi gerektiğini anlattı.

Proje geliştirme konusunda atılması gereken adımlara da örnekler veren Uluçay, ülkede mesai ödeneklerindeki fazlalığa işaret etti. Uluçay, vardiya sistemine ne zaman geçileceğin de sordu.

Uluçay, Gazimağusa limanı için, Kalkınma Bankası aracılığıyla bir kalkınma hamlesi yapılabileceğine dikkat çekti.

Kıbrıs konusuna da değinen Uluçay, çözümün iki tarafın uzlaşmasıyla sağlanmasının önemine işaret etti.

Uluçay, 2017 bütçesinin hayırlı olmasını temenni etti.