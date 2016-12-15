Bütçe Görüşmeleri Devam Ediyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın 1 milyar 63 milyon 906 bin 100 TL’lik bütçesi görüşülüyor.

EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ GÖRÜŞÜLÜYOR

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın 1 milyar 63 milyon 906 bin 100 TL’lik bütçesi görüşülüyor.

Bakanlık bütçesi hakkında ilk sözü, Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı UBP milletvekili Ersin Tatar aldı.

Tatar, ABD Merkez Bankası'nın dün akşam faizleri arttırdığını belirerek, kur değişikliklerinin piyasalara etkisinin takipçisi olunması gerektiğini kaydetti.

Tatar, halkın alım gücünün düştüğünü ifade ederek, bütçede öngörülen artış ve gerekirse fazlasının verilmesi gerektiğini ifade etti.

TC ile özel ilişkilere vurgu yapan Tatar, imzalanan programın uygulanmasının istikrara bağlı olduğunu anlattı.

Ciddi tedbirlerin alınması gerektiğini de vurgulayan Tatar, kamu borç stoku konusundaki sıkıntının büyük olduğunu ifade etti.

Tatar, “Bütçede öngörülen 200 milyon TL faiz giderinin bu dönemde ödenmesi gerekiyor çünkü ekonomiyi kilitleyecek noktaya gelmiştir” dedi.

Elektrik konusunda da değerlendirmelerde bulunarak kurumun enerji maliyetlerinin bu kadar arttığı bir dönemde işlevini sürdürmesinin zor olduğunu belirten Tatar, su projesinin ardından elektrik konusunda da TC’yle işbirliğiyle öngörülen projenin faydalı olabileceğini söyledi.

SOYER

CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer ise, ABD’nin aldığı faiz kararının gelişmekte olan tüm ülkelerde ekonomik dalgalanmalara sebep olacağını ve bu dalgalanmanın ülkemize yapacağı etkilerinin ayrıntılarıyla konuşulması gerektiğini belirtti.

Döviz kurunun, özellikle dolardaki oynamaların maliyetlere yansıyacağını bunun sonuçlarının sorgulanması gerektiğini kaydeden Soyer, “Bu dalgalanma sonuçta bizi de vuracak hem de çok kötü vuracak” dedi.

Soyer, TC elçiliğinin yayınladığı raporların iyi olduğunu ancak bu raporların niye KKTC kurumları tarafından hazırlanamadığını merak ettiğini söyledi.

KKTC’de veri sunumu ve istatistik bilgi olmamasını eleştiren Soyer, veri olmayınca buna bağlı şekillenecek adımlar da olamadığını kaydetti.

Soyer, dünyanın genelinde enerji tasarrufu için saat değiştirme uygulamasına gidildiğini ifade ederek ülkede saatleri değişmeme kararı alındığını ancak bunun ekonomiye ne katkısı olacağına ilişkin tek kelime edilmediğini ifade etti. Soyer, “Soruyorum saatlerin enerji tasarrufunda nasıl bir katkısı oldu biri bana açıklasın” dedi.

Ekonomik akılla alınmayan kararların sosyal akılla da uyum sağlayamayacağını kaydeden Soyer, “80 milyonluk dev ekonomi AB ile çelişiyor birşey olmuyor biz TC’yle çelişsek ne olurdu” dedi.

Kamu görevlilerinin maaşlarının dolar bazında 2004’deki seviyesine geldiğini ifade eden Soyer, piyasada ortaya çıkan daralmanın gelecek günlerde daha büyük sıkıntılar yaratacağını kaydetti.

CTP-UBP hükümetinin bozulmasını ve DP-UBP hükümetinin kurulma sürecini eleştiren Soyer, bu dönemden sonra TC ile imzalanan protokollere de güven kalmadığını savundu.

Ekonomik programların yasa haline getirilmesini de sert şekilde eleştiren Soyer, bunun yaratacağı olumsuzluklara örnekler verdi. Soyer, yaşanan bir dizi problemin de çifte standart uygulanmasından kaynaklandığını ifade etti.

Soyer, kuralsız politikaların kurumları ve ülkeyi zor durumda bırakmaya devam edeceğini de belirterek, bütçede Fiyat İstikrar Fonunda yüzde 23 artış öngörülmesine anlam veremediğini söyledi.