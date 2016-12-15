Bütçe Görüşmeleri Devam Ediyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, Mahkemelerin 31 milyon 157 bin 800 TL’lik bütçesi oybirliğiyle geçti.

MAHKEMELER BÜTÇESİ OYBİRLİĞİYLE GEÇTİ

MECLİSİN BUGÜNKÜ GÜNDEMİNDE EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI İLE TURİZM VE ÇEVRE BAKANLIĞI BÜTÇELERİ DE VAR

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, Mahkemelerin 31 milyon 157 bin 800 TL’lik bütçesi oybirliğiyle geçti.

2017 Mali Yılı Bütçesi Yasa Tasarısı, bugün Meclis Başkanı Sibel Siber başkanlığında saat 10.45’te başlayan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısında görüşülmeye devam ediyor.

Genel Kurul’da bugün ayrıca Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın 1 milyar 63 milyon 906 bin 100 TL, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın da 126 milyon 531 bin 400 TL’lik bütçeleri ele alınacak.