Bütçe Görüşmeleri Devam Ediyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesi Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmeye devam ediyor.

ÖZGÜR: “KONUYA ODAKLANALIM, YASALARI HAYATA GEÇİRELİM. ÜRETİMİ ÇEŞİTLENDİRMEK, GELECEĞE GÜVENLE BAKMAK VE EKONOMİYİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN SORUMLULUĞUMUZDUR. BUNUN İKTİDARI MUHALEFETİ YOK”

ŞAHALİ: “KAZADAN HEMEN SONRA GİRNE DAĞ YOLUNUN İHALE AŞAMASINDA OLDUĞU SÖYLENDİ, BUGÜN BİZE DAĞITILAN FAALİYET RAPORUNDA BUNA RASTLAMADIM, UMARIM GÖZÜMDEN KAÇMIŞTIR”

GÜNDÜZ: “BU TOPLUMU DÜZELTMEK İSTERSEK ÖZ ELEŞTİRİ YAPMALIYIZ. BU TOPLUMUN REFAHI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ, HİÇBİR İDEOLOJİ DÜŞÜNMEDEN YAPMALIYIZ”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesi Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmeye devam ediyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesi üzerine söz alan CTP Milletvekili Birikim Özgür, vekillere “Konuya odaklanalım, yasaları hayata geçirelim. Üretimi çeşitlendirmek, geleceğe güvenle bakmak ve ekonomiyi güçlendirmek için sorumluluğumuzdur. Bunun iktidarı muhalefeti yoktur” dedi.

Halka hizmetin esas olduğunu dile getiren Özgür, Telefon Dairesi konusunda ne düşünüldüğünü sordu.

Özgür, “Bizim halkımız ne zaman hızlı internete kavuşacak? Bunu bilmek istiyoruz. Bu konuda ulusal politika oluşturulmasını ertelersiniz halkımız dijital eşitliği yakalamayacak. Bu ülkenin günübirlik yaklaşımlarla değil, vizyonla yönetilmesi gerek” dedi.

Özgür, kamu-özel işbirliğini sağlayacak sözleşmelerin ele alınması gerektiğini ifade ederek, “İlk önce Sözleşme Birimi’ni hayata geçirin” şeklinde konuştu.

Birikim Özgür, Girne dağ yolundaki kaza nedeniyle yaşadıkları üzüntüyü ifade ederek, geç kalınmış olsa da Bayındırlık Bakanlığı’nın acil eylem planı çalışmasının önemli olduğunu, bunun takipçisi ve destekçisi olacaklarını dile getirdi.

Saat uygulamasına da değinen Özgür, “Bir tuhaf durumla karşı karşıyayız” dedi.

Aynı ülkede bile saatlerin farklı olabileceğini söyleyen Özgür, “Türkiye, tasarruf maksadıyla yeni bir uygulamaya geçti. Ülkenin batısından ciddi şikayet var. Türkiye Enerji Bakanlığı bu konuyu değerlendireceğini ve gereğini yapacağını belirtti” şeklinde konuştu.

Özgür, saat uygulamasının hem insanların günlük yaşamını etkilediğini, hem de Kıbrıslı Türklerle Türkiye’nin arasına kara kedi gibi giren konu haline getirildiğini söyledi.

Karayollarıyla ilgili de değerlendirme yapan Özgür, Türkiye’nin 433 milyonluk hibesinin, 100 milyonun kara yollarıyla ilgili olduğunu söyledi, bu konuda yapılacak çok iş bulunduğunu kaydetti.

Özgür, bakanlığın faaliyet raporuna da değinerek, Karayolları Dairesi’nin Güzelyurt Şubesi’nin diğer şubelere göre daha fazla çalıştığının görüldüğünü, bunun pek de hoş olmadığını söyledi.

ŞAHALİ

CTP Milletvekili Erkut Şahali, bakanlığın bütçesiyle makro projeler üretilemeyeceğini, zaten raporda bu gibi bir hazırlık göremediklerini dile getirdi.

Şahali, Girne dağ yolunda meydana gelen kazaya da değinerek, bu yolun güvenli olmadığını vurguladı, “Kazadan hemen sonra bu yolun ihale aşamasında olduğu söylendi, bugün bize dağıtılan faaliyet raporunda buna rastlamadım, umarım gözümden kaçmıştır” dedi.

Rapora göre, Karayolları Dairesi’nin faaliyetlerine işaret eden Şahali, Güzelyurt’a ve Lefke’ye hizmette ağırlık verildiğini söyledi.

Erkut Şahali, “Bu bölgelerle ilgili faaliyetler sayfalarca sürüyor. Lefkoşa’ya 1.5 sayfa ayrıldı. Güzelyurt’a 4.5, Gazimağusa’ya 2.5 sayfa. Bu çarpıcı bir görüntü” şeklinde konuştu.

Telekomünikasyon alanına da değinen Şahali, mobil iletişimde ülkenin geriye gittiğini söyledi, “Mobil iletişim şirketlerinin imkanları ihtiyaçları karşılamanın gerisinde. Data aktarımını bırakın, pek çok noktada sesli iletim bile sağlıklı yürütülemiyor” dedi.

Şahali, bakanlığın faaliyet raporunda Limanlar Dairesi’nin çalışmalarıyla ilgili pek bir şey göremediklerini kaydederek ihalelerin yeni mevzuata göre gerçekleştirilmesinin tercih değil, zorunlu olacağını vurguladı.

Trafik Dairesi ile ilgili de değerlendirmede bulunan Erkut Şahali, Korkuteli ve Turunçlu kavşaklarındaki kırık ve yerde yatan radarlar olduğunu söyledi.

Şahali, “Bunu gören yurttaşlarda ‘kaderimize terk edildik’ algısı oluşması normal” dedi.

Rüzgarlı günlerde yollarda çalıların yuvarlandığını belirten Şahali, Dürüst’e bu rüzgarlı günde trafikte güvenliğin sağlanması için gerekli talimatları verip vermediğini sordu.

Erkut Şahali, Gönyeli çemberinde bu sabah meydana gelen kamyon kazasına da dikkat çekti.

Tuzla yakınlarında trafik kazada hayatını kaybeden Doğa Çiçek isimli çocuğun kazasıyla ilgili davanın bugün sonuçlandığını dile getiren Şahali, sürücüye 2 yıl ceza verildiğini, karayolunda da kusur bulunduğunu söyledi.

Şahali, Bakanlığın geçen sürede kaza noktasıyla ilgili hiçbir adım atmadığını da kaydederek, “Üzücü olaylardan ders almadığımızı her gün kanıtlıyoruz” dedi.

Saatler konusunda da değinen Şahali, “Demokratik tepkilere rağmen, bu konuda kararınızı ısrarla savunuyorsunuz, en az bunun kadar tuhaf düzenlemeler yapıyorsunuz. Bugün Türkiye hükümeti saat konusunu değerlendirecek. Peki, Türkiye geri adım atarsa siz de atacak mısınız? Tabii ki” şeklinde konuştu.

Okullarla ilgili tedbirleri “evlere şenlik” olarak niteleyen Şahali, “Saat kararından vazgeçin” dedi.

GÜNDÜZ

Şahali’nin ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesi üzerine söz alan Bağımsız Milletvekili Menteş Gündüz, acılar üzerinden siyaset yapılmaması gerektiğini belirterek, Girne dağ yolundaki kazaya işaret etti.

Kıbrıs’ın kuzeyinde en acı veren olayların trafik kazaları olduğunu söyleyen Gündüz, yolların acil eylem planı kapsamında ele alınması gerektiğini söyledi, “Bize de yakışan budur” dedi.

Gündüz, trafikte can güvenliğini tehdit eden unsurların polise bildirilmesini istedi, bu konuda toplumda hassasiyet oluşmasının önemli olduğunu belirtti.

Gündüz, sadece alkolün değil, uyuşturucunun da trafikte ölçülebileceği aletlere ihtiyaç olduğunu belirtti.

Konuşmasında Kamu Reformu Yasası’na işaret eden Gündüz, bütçeden sonra bu yasanın ivedilikle geçmesi gerektiğini söyledi.

Gündüz, herkesin göreve ekibiyle geldiğini ve ekibiyle gittiğini dile getirerek, teknik dairelerde bunların olmaması gerektiğini vurguladı, kamu reformunun bu noktadaki önemine işaret etti.

Gündüz, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın bütçesi üzerindeki konuşmasında Ercan’daki İtfaiye Şubesi’ne verilmesi gereken önemden, Planlama İnşaat Dairesi’nin güçlendirilmesi, Posta Dairesi’nin iyileştirilmesi gerektiğinden söz etti.

Denetim konusunda ülkenin sınıfta kaldığını da belirten Menteş Gündüz, ülkede suç şekillerinin ve oranlarının değiştiğini aktardı, yurt dışından gelen öğrencilerin devamsızlığının takibinin önemli olduğunu söyledi.

Limanlardaki sorunları anlatan Gündüz, 1998’den beri limanlarla ilgili aynı sorunları yazdığını, hâlâ bu konuların yazıldığını söyledi.

Gündüz, bu saatten sonra havalimanında olduğu gibi limanlarda da vardiyaya geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Gündüz, “Girne ve Gazimağusa limanları bu hızla gelişirse geriye bir şey kalmayacak diye öngörümüz vardı. Öngördüğümüz gibi şu anda Gazimağusa ve Girne Limanı bitti” değerlendirmesini de dile getirdi.

Yasaların çıkarılması ve uygulanmasının saat gibi çalışması gerektiğini de dile getiren Menteş Gündüz, “Bu toplumu düzeltmek istersek öz eleştiri yapmalıyız. Bu toplumun refahı için elimizden geleni, hiçbir ideoloji düşünmeden yapmalıyız” dedi.

Gündüz, bütçe üzerine son değerlendirmesini, “Mendirek mi yapacaksınız, römorkör mü alacaksınız, karayollarına mı bakacaksınız? Umarım bakanlığın bütçesi bunlar için yeterli olur” dedi.