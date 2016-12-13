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13 Aralık 2016 Salı 12:49

Bütçe Görüşmeleri Devam Ediyor

Cumhuriyet Meclisi, 2017 bütçesinde 1 milyon 890 bin 100 TL ödenek öngörülen Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) bütçesini oy çokluğuyla kabul etti.

Bütçe Görüşmeleri Devam Ediyor
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OMBUDSMAN BÜTÇESİ OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Cumhuriyet Meclisi, 2017 bütçesinde 1 milyon 890 bin 100 TL ödenek öngörülen Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) bütçesini oy çokluğuyla kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 2017 Mali Yılı Bütçesi Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine devam ediliyor.
Genel Kurul’da bugün Sayıştay’ın ardından Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) bütçesi ele alındı.

TATAR

Konu hakkında ilk konuşmayı yapan, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı ve UBP Milletvekili Ersin Tatar, Ercan Havalimanı konusunda bazı sorunların söz konusu olduğunu sözleşmenin sıkıntıya girebileceğini belirterek, bu konuda uyarılarda bulundu.
Ersin Tatar, Ulaştırma Bakanlığı ve diğer ilgili yetkililerin bu konudaki sıkıntıları aşılması için çalışması gerektiğini belirtti.
Tatar, Ombudsman kurumunun vatandaşın direkt şikâyetini ele aldığını belirterek, kurumun yıllar içinde daha güçlü ve güvenli hale gelmesi gerektiğini vurguladı.
Tatar, Ombudsman’ın KKTC vatandaşına sahip çıkabileceğini, avukat tutmak için bütçesi uygun olmayan vatandaşlar için önemli bir noktaya gelebileceğini de ekledi.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, Ombudsman uygulamalarının halk arasında güven oluşturduğunu belirtti.
Ombudsman’ın personel, araç gereç eksikliği bulunduğunu belirten Angolemli, bütçe rakamlarının yetersiz olduğunu da vurguladı.
Denetime alışılması gerektiğini vurgu yapan Angolemli, bugünkü Ombudsman’ın takdir edilecek bir noktada olduğunu, ancak bütçesinin yetersizliği nedeniyle oylarının olumsuz olacağını ifade etti.

ULUÇAY

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, geçmişte Ombudsmanlığın çok ciddi eleştirilere maruz kaldığına işaret ederek, son dönemde bu müessesenin faaliyetlerine yoğun bir şekilde başladığını söyledi.

Ombudsmanlık konusunda son zamanlarda birçok iyileştirme yapıldığını ve kurumun güvenirlilik kazandığını belirten Uluçay, kuruma sahip çıkılmasının önemine işaret etti. 

Uluçay, Ombudsman’ın geliştirilmesinin önemine işaret ederek, kurumun hem kendisine, hem de bütçesine olumlu oy vereceklerini söyledi.

TAÇOY,

Bağımsız Milletvekili Hasan Taçoy, Ombudsman’ın geçen yılki bütçesine ve şartlarına bakıldığında çok geliştirildiğine işaret ederek, personel sayısının da arttırıldığına işaret etti.

Taçoy, Ombudsman için yapılan diğer çalışmaları anlatarak, denetim müesseselerine verilen desteği arttırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

ÇELER

TDP Milletvekili Zeki Çeler de, Obudsman’ın önemine işaret ederek, Ombudsman’ın görevleri konusunda yasasında geçmişte yapılan değişikliğe dikkat çekerek, değişiklikle bazı yetkilerin elinden alınmasını eleştirdi.
Çeler, Ombudsman’ın yetki alanına, Sayıştay, Kamu Hizmeti Komisyonu, Bakanlar Kurulu ve Polis Örgütü’nün de dahil edilmesini istedi. 

GÜNDÜZ

Bağımsız Milletvekili Menteş gündüz ise, Ombudsman’ın önemine işaret ederek, günümüz koşullarında Ombudsman bütçesinin yetersiz kaldığını dile getirerek, eksikliklerin giderilmesinin önemini vurguladı.

Konuşmaların ardından Ombudsman bütçesi oylandı ve oy çokluğuyla kabul edildi.

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