banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98850
ALTIN
226.970
DOLAR
5.9484
STERLİN
7.7742
EURO
6.8916
Yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
YARGILANMAYI CEZAEVİNDE BEKLEYECEK
Son yolculuğuna uğurlandı
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Meclis Önündeki Eylem Tamamlandı
SENDİKA BAŞKANLARI ULUÇAY İLE GÖRÜŞECEK
Kamu-Sen İle Hür-İş Meclis Önünde Eylem Yapıyor
KAMU-SEN İLE HÜR-İŞ MECLİS ÖNÜNDE...
banner282

Büsküvütçü: “polis Teşkilatımız Güçlendirilmeli”

Lefkoşa, 1 Ekim 18 (.): Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, son dönemde ülkede asayiş olaylarının arttığına işaret ederek, polis teşkilatının olaylar karşısında yetersiz kaldığını savundu.

Büsküvütçü: “polis Teşkilatımız Güçlendirilmeli”

Lefkoşa, 1 Ekim 18 (.): Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, son dönemde ülkede asayiş olaylarının arttığına işaret ederek, polis teşkilatının olaylar karşısında yetersiz kaldığını savundu.

01 Ekim 2018 Pazartesi 14:10
Büsküvütçü: “polis Teşkilatımız Güçlendirilmeli”

Lefkoşa, 1 Ekim 18 (.): Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, son dönemde ülkede asayiş olaylarının arttığına işaret ederek, polis teşkilatının olaylar karşısında yetersiz kaldığını savundu.

Büsküvütçü, bu durumu üzüntü ve endişe ile takip ettiklerini söyledi.

Büsküvütçü yaptığı yazılı açıklamada, son 1 hafta içerisinde yaşanan taciz, gasp, uyuşturucu ve soygun olaylarına bir de Çayırova’lı gencin şüpheli ölümü, Mağusa bölgesinde cinayet ve en vahimi polis nezarethanesinde intiharın eklenmesinin toplumda haklı bir infial yarattığını kaydetti.

Polis teşkilatını kendi karakoluna canlı giren bir zanlıyı, ölmüş şekilde ailesine teslim etmesinin kabul edilebilir olmadığını vurgulayan Büsküvütçü, polis teşkilatının güçlendirilmesinin zaruri olduğunu vurguladı.

Polis Genel Müdürü’nün halka bir açıklama yapması gerektiğini savunan Büsküvütçü, polis teşkilatına ihtiyaç duyulan takviyelerin yapılması için ivedi adımların atılması, Polis Genel Müdürü atanırken sahada aktif görev yapan, soruşturma ve araştırma tekniklerine vakıf, kurum içerisinde otoriter yapıya sahip, tecrübeli kişilerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

(TUĞ/ŞEB)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son yolculuğuna uğurlandı
Son yolculuğuna uğurlandı
Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
İş Kadınları Derneği’nin Düzenlediği “İş’te Kadın” Fotoğraf Yarışmasının Ödül Töreni Yarın
İş Kadınları Derneği’nin Düzenlediği “İş’te Kadın” Fotoğraf Yarışmasının Ödül Töreni Yarın
Kardiyoloji Günü…Besim: “Ülkemizdeki En İyi Kardiyoloji Merkezi Devlet Hastanemizdedir”
Kardiyoloji Günü…Besim: “Ülkemizdeki En İyi Kardiyoloji Merkezi Devlet Hastanemizdedir”
Lefkoşa Merkez Lİons Kulübü Yaşlıları Ziyaret Ederek, Yardım Yaptı
Lefkoşa Merkez Lİons Kulübü Yaşlıları Ziyaret Ederek, Yardım Yaptı
Çiftçiler Birliği Heyeti Tüyap Fuarına Katıldı
Çiftçiler Birliği Heyeti Tüyap Fuarına Katıldı
Tarım Dairesi Müfettiş Yetiştirme Kursu Düzenledi
Tarım Dairesi Müfettiş Yetiştirme Kursu Düzenledi
Gençlik Dairesi Müdürlüğü’nün Halk Dansları Alanındaki Çalışmaları Sürüyor
Gençlik Dairesi Müdürlüğü’nün Halk Dansları Alanındaki Çalışmaları Sürüyor
Meclis Önünde Zam Ve Pahalılık Protestosu… Uluçay Sendika Başkanlarıyla Görüştü
Meclis Önünde Zam Ve Pahalılık Protestosu… Uluçay Sendika Başkanlarıyla Görüştü
BKP: “Cinayetler, Ülkenin Güvensiz Ve Yaşanmaz Hale Dönüştüğünün Göstergesi”
BKP: “Cinayetler, Ülkenin Güvensiz Ve Yaşanmaz Hale Dönüştüğünün Göstergesi”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim