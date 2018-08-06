Büsküvütçü: “Temiz toplum için hep birlikte mücadele etmeliyiz”

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Başkanı Buray Büsküvütçü, Kıbrıs Türkünü, siyasal farklılıkları bir kenara bırakarak, devlet ve halk düşmanlarına karşı mücadele etmeye çağırdı.

Büsküvütçü yaptığı yazılı açıklamada, milliyetçiliğin sadece sınırları savunmak değil, asıl milliyetçiliğin sınırlar içindeki değerleri korumak ve geliştirmek olduğunu kaydetti.

Geçen hafta Lefkoşa polisine bağlı yürütülen bir soruşturmada, polis teşkilatı içinde bir çetenin çökertildiğini savunarak Büsküvütçü, uzun zamandır dile getirdikleri “vurguncu düzenin” bir örneğinin ayyuka çıktığını ileri sürdü.

Çetelere karşı toplumun bir bütün olarak mücadele etmesi gerektiğini ifade eden Büsküvütçü, özetle şunları iddia etti:

“Çürük elmalar sadece polis teşkilatında değildir. Başka kurum ve kuruluşlarda da aynı zihniyette devlet zararlıları mevcuttur. İşadamı kılıklı siviller ile devlet içerisinde çöreklenmiş bu ve benzeri yapıların oluşturduğu haramiler güruhu ülke insanımızı fakirleştirmekte, devlete olan inancı zedelemekte ve ülke değerlerini zimmete geçirmektedirler. Asgari ücretin açlık sınırının altında olduğu ülkemizde hükümet neredeyse her hafta bir zam paketi açıklarken, ekonomik olarak boğulan halkımız, bir de bu tip vurguncu düzenden nemalanan çıkar çetelerini gördükçe isyan noktasına gelmektedir.”

