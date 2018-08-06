banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94174
ALTIN
203.831
DOLAR
5.2315
STERLİN
6.7740
EURO
6.0483
Hamitköy'de asfaltlama sırasında patlama
Son Dakika
HAMİTKÖY'DE ASFALTLAMA SIRASINDA PATLAMA
Hamitköy'de Bomba, 6 yaralı
Son Dakika
HAMİTKÖY'DE BOMBA, 6 YARALI
Mutfaktan karides çaldılar
MUTFAKTAN KARİDES ÇALDILAR
Cinsel taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak
CİNSEL TACİZ ZANLISI TUTUKSUZ YARGILACAK
banner282

Büsküvütçü: “Temiz toplum için hep birlikte mücadele etmeliyiz”

Büsküvütçü: “Temiz toplum için hep birlikte mücadele etmeliyiz”

06 Ağustos 2018 Pazartesi 15:07
Büsküvütçü: “Temiz toplum için hep birlikte mücadele etmeliyiz”

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Başkanı Buray Büsküvütçü, Kıbrıs Türkünü, siyasal farklılıkları bir kenara bırakarak, devlet ve halk düşmanlarına karşı mücadele etmeye çağırdı.

Büsküvütçü yaptığı yazılı açıklamada, milliyetçiliğin sadece sınırları savunmak değil, asıl milliyetçiliğin sınırlar içindeki değerleri korumak ve geliştirmek olduğunu kaydetti.
Geçen hafta Lefkoşa polisine bağlı yürütülen bir soruşturmada, polis teşkilatı içinde bir çetenin çökertildiğini savunarak Büsküvütçü, uzun zamandır dile getirdikleri “vurguncu düzenin” bir örneğinin ayyuka çıktığını ileri sürdü.
Çetelere karşı toplumun bir bütün olarak mücadele etmesi gerektiğini ifade eden Büsküvütçü, özetle şunları iddia etti:
“Çürük elmalar sadece polis teşkilatında değildir. Başka kurum ve kuruluşlarda da aynı zihniyette devlet zararlıları mevcuttur. İşadamı kılıklı siviller ile devlet içerisinde çöreklenmiş bu ve benzeri yapıların oluşturduğu haramiler güruhu ülke insanımızı fakirleştirmekte, devlete olan inancı zedelemekte ve ülke değerlerini zimmete geçirmektedirler. Asgari ücretin açlık sınırının altında olduğu ülkemizde hükümet neredeyse her hafta bir zam paketi açıklarken, ekonomik olarak boğulan halkımız, bir de bu tip vurguncu düzenden nemalanan çıkar çetelerini gördükçe isyan noktasına gelmektedir.”
 

banner288
Son Güncelleme: 06.08.2018 19:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hamitköy’de atış alanı civarındaki asfaltlama çalışması sırasında patlama oldu
Hamitköy’de atış alanı civarındaki asfaltlama çalışması sırasında patlama oldu
Ticaret Odası Başkanı Deniz: “ekonomik Krizden Kurtulmanın Yolları Var; Birlikte Başarabiliriz”
Ticaret Odası Başkanı Deniz: “ekonomik Krizden Kurtulmanın Yolları Var; Birlikte Başarabiliriz”
Hamitköy'de asfaltlama sırasında patlama
Hamitköy'de asfaltlama sırasında patlama
Çakıcı: “Bu asgari ücret dar ve orta gelirlinin çöküşüdür”
Çakıcı: “Bu asgari ücret dar ve orta gelirlinin çöküşüdür”
Baybars muhtarlarla bir araya gelecek
Baybars muhtarlarla bir araya gelecek
Hamitköy'de Bomba, 6 yaralı
Hamitköy'de Bomba, 6 yaralı
Dün en çok yağış Lefkoşa’da kaydedildi
Dün en çok yağış Lefkoşa’da kaydedildi
Yarın üç buçuk saat elektrik kesintisi var
Yarın üç buçuk saat elektrik kesintisi var
Şahali kuraklık çalışmalarının sonuçlandırılması için çalışmaların hızlandırması talimatı verdi
Şahali kuraklık çalışmalarının sonuçlandırılması için çalışmaların hızlandırması talimatı verdi
Sıcak Ve Nemli Hava Etkisini Sürdürecek!
Sıcak Ve Nemli Hava Etkisini Sürdürecek!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim