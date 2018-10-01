Büsküvütçü: “Polis Teşkilatımız Güçlendirilmeli”

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, son dönemde ülkede asayiş olaylarının arttığına işaret ederek, polis teşkilatının olaylar karşısında yetersiz kaldığını savundu.

Büsküvütçü, bu durumu üzüntü ve endişe ile takip ettiklerini söyledi.

Büsküvütçü yaptığı yazılı açıklamada, son 1 hafta içerisinde yaşanan taciz, gasp, uyuşturucu ve soygun olaylarına bir de Çayırova’lı gencin şüpheli ölümü, Mağusa bölgesinde cinayet ve en vahimi polis nezarethanesinde intiharın eklenmesinin toplumda haklı bir infial yarattığını kaydetti.

Polis teşkilatını kendi karakoluna canlı giren bir zanlıyı, ölmüş şekilde ailesine teslim etmesinin kabul edilebilir olmadığını vurgulayan Büsküvütçü, polis teşkilatının güçlendirilmesinin zaruri olduğunu vurguladı.

Polis Genel Müdürü’nün halka bir açıklama yapması gerektiğini savunan Büsküvütçü, polis teşkilatına ihtiyaç duyulan takviyelerin yapılması için ivedi adımların atılması, Polis Genel Müdürü atanırken sahada aktif görev yapan, soruşturma ve araştırma tekniklerine vakıf, kurum içerisinde otoriter yapıya sahip, tecrübeli kişilerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi.