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Burunsuz kadın şoke etti!

Köpeği burnunu koparıp atınca...

Burunsuz kadın şoke etti!

Köpeği burnunu koparıp atınca...

05 Nisan 2018 Perşembe 22:42
Burunsuz kadın şoke etti!
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İngiltere'de Jayne Hardman isimli kadın köpeği sayesinde burnundaki ölümcül hastalığı fark etti. Burnu alınan kadın insanların şaşkın ve korku dolu bakışları sebebiyle hayatına protez burunla devam ediyor.

Köpeğinin burnuna atlayıp yaralamasından sonra doktora giden Jayne Hardman ölümcül  oto-immün hastalığa yakalandığını tesadüfen öğrendi.  Ancak kadın köpeğinin son dönemlerde  sürekli burnuna atladığını ve hastalığı hissettiğini söylüyor.

2014 yılında yapılan ilk müdahalede  doktor David Roberts, Jayne'in burnundaki dokuya saldıran granülomatozis olduğunu fark etti. 2 yıl kemoterapi gördükten sonra burnunun kurtulmasının mümkün olmadığını öğrendiğinde oldukça üzülen Jayne'in sağlığına kavuşması için burnu alındı. 

Suratına burun protezini tutması için mıknatıslar yerleştirilen kadın insanların ondan korktuğunu ama protezi taktığından kimsenin durumu fark etmediğini söylüyor. 

Jayne Hardman her gece burnunu çıkarıp temizliyor, yaz aylarında ise teni bronzlaştığı için başka bir burun protezi kullanıyor.

Tek sorununun hapşırmak olduğunu söyleyen kadın eğer hapşırdığında  burnunu tutmazsa burnu fırlayıp düşebiliyor. 

Jayne Hardman sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarda durumuyla oldukça barışık olduğunu gösteriyor. Bir paylaşımında 'Hayır... Köpekler burun aparatımı çiğrenip attı' diyen 48 yaşındaki kadın evde çocuklarıyla da takma burnu üzerine şakalar yaptıklarını anlatıyor.

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