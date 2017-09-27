TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının barış, huzur ve güven içinde yaşamaktan başka amacı olmadığını, bunun her zaman dile getirildiğini söyleyerek, “Devletimizi sonsuza dek yaşatmaktan başka seçeneğimiz yok” dedi.

Ziyaret sırasında, Bursa Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Şinasi Doğaç ile Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora rozet ve flama teatisinde bulundu.

Lefkoşa, 27 Eylül 17 : Bursa Emekli Astsubaylar Derneği’nden bir heyet, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’ni ziyaret etti.

Bursa Emekli Astsubaylar Derneği’nden bir heyet, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’ni ziyaret etti.