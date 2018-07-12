Bursa Kültür Sanat Ve Turizm Vakfı İle Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Arasında Festival Protokolü Bursa’da İmzalandı

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı ile Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu arasında Festival Protokolü Bursa’da imzalandı.

Gençlik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, protokol imza töreninde Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik, Başkan Yardımcısı Ahmet Erdönmez, Vakıf Müdürü Hacer Özbek, TC Devlet Sanatçısı Şinasi Pala, Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa ve yönetim kurulu üyeleri Mehmet Gulle, Sibel Sezer ve Cevdet Dilekkaya hazır bulundu.

