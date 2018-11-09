Burs Müracaatları Değerlendirilmesine Başlandı

Lefkoşa, 9 Kasım 18 (.): Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü’nden değerlendirilmesi tamamlanan ve burs hakkı elde eden 126 öğrenci; geliri kriter üstü olan 7 öğrenci ve Ocak 2019 itibarı ile burs hakkı elde eden 17 öğrencinin belirlendiğini kaydetti.

Lefkoşa, 9 Kasım 18 (.): Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü’nden değerlendirilmesi tamamlanan ve burs hakkı elde eden 126 öğrenci; geliri kriter üstü olan 7 öğrenci ve Ocak 2019 itibarı ile burs hakkı elde eden 17 öğrencinin belirlendiğini kaydetti.



Öztürkler yaptığı yazılı açıklamada, 2018-2019 Öğretim yılı Eylül döneminde burs müracaatında bulunan öğrencilerin Burs Başvuru forumlarının değerlendirilmesine başlandığını duyurdu.



Değerlendirme sonuçlarına göre burs hakkı elde eden öğrencilerin, ivedi olarak https://yobis.mebnet.net adresinden takip ederek, gerekli işlemleri tamamlaması gerektiğine dikkat çeken Öztürkler, işlemlerini tamamlamayan öğrencilere geriye dönük burs ödemesi yapılmayacağını belirtti.



Öztürkler, “Ayrıca gelir yönünden kriter üstü olanlar bir defaya mahsus olmak üzere Yüksek Öğrenim ve Dış ilişkiler Dairesine itiraz edebilecektir. İtirazların gecikmeden zamanında yapılması esastır. Bu sonuçlar www.mebnet.net adresinden de takip edilebilir” dedi.



(TUĞ/FEZ) BURS KAZANANLARIN AYRINTILI LİSTESİ EKTEDİR