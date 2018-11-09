Burs Müracaatları Değerlendirilmesine Başlandı

Öztürkler yaptığı yazılı açıklamada, 2018-2019 Öğretim yılı Eylül döneminde burs müracaatında bulunan öğrencilerin Burs Başvuru forumlarının değerlendirilmesine başlandığını duyurdu.
Değerlendirme sonuçlarına göre burs hakkı elde eden öğrencilerin, ivedi olarak https://yobis.mebnet.net adresinden takip ederek, gerekli işlemleri tamamlaması gerektiğine dikkat çeken Öztürkler, işlemlerini tamamlamayan öğrencilere geriye dönük burs ödemesi yapılmayacağını belirtti.
Öztürkler, “Ayrıca gelir yönünden kriter üstü olanlar bir defaya mahsus olmak üzere Yüksek Öğrenim ve Dış ilişkiler Dairesine itiraz edebilecektir. İtirazların gecikmeden zamanında yapılması esastır. Bu sonuçlar www.mebnet.net adresinden de takip edilebilir” dedi.
(TUĞ/FEZ) BURS KAZANANLARIN AYRINTILI LİSTESİ EKTEDİR