Burs Hakkı Elde Eden Öğrencilerin En Kısa Zamanda Yüksek Öğrenim Ve Dışilişkiler Dairesine Başvurması İstendi

Burs hakkı elde eden öğrencilerin en kısa zamanda Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’ne başvurması istendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, 2015-2016 Öğretim yılında eylül döneminde burs müracaatında bulunan öğrencilerin burs başvuru forumlarının değerlendirilmesine devam edildiği kaydedilen açıklamada, daha önce duyurusu yapılan burs hakkı elde eden 1120 öğrenci ile geliri kriter üstü olan 177 öğrencinin belirlendiği hatırlatıldı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü’nden değerlendirilmesi tamamlanan ve burs hakkı elde eden 32 öğrenci ile geliri kriter üstü olan 12 öğrenci daha belirlendiği belirtilen açıklamada, “Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü’nden değerlendirme yapıldıkça Dairemiz tarafından basın yayın yolu ile duyurusu yapılacaktır” denildi.

Açıklamada ayrıca, değerlendirme sonuçlarına göre burs hakkı elde eden öğrencilerin ivedi olarak Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’ne başvuru yapıp dosyalarını tamamlamaları gerektiği belirtildi.

Dosya tamamlama işlemini geç yapan öğrencilere geriye dönük burs ödemesi yapılmayacağı dile getirilen açıklamada gelir yönünden kriter üstü olanların bir defaya mahsus olmak üzere Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’ne itiraz edebileceği ancak itirazların gecikmeden zamanında yapılması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, sonuçların www.mebnet.net adresinden takip edilebileceği bilgisi verildi.

2015-2016 ÖĞRETİM YILI DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN

VE DESTEK BURSU MÜRACAAT FORUMLARI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK DESTEK BURSU ALMAYA ADAY OLAN

ÖĞRENCİLERİN LİSTESİDİR.



SIRA NO KİMLİK NO

1. 248265

2. 253450

3. 248902

4. 274730

5. 311748



2015-2016 ÖĞRETİM YILI DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN

VE DESTEK BURSU MÜRACAAT FORUMLARI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK KRİTER ÜSTÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİDİR.



SIRA NO KİMLİK NO

1. 262961

2. 259709





2015-2016 ÖĞRETİM YILI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN

VE DESTEK BURSU MÜRACAAT FORUMLARI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK DESTEK BURSU ALMAYA ADAY OLAN

ÖĞRENCİLERİN LİSTESİDİR.



SIRA NO KİMLİK NO

1. 336338

2. 262276

3. 274421

4. 262742

5. 249259







2015-2016 ÖĞRETİM YILI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN

VE DESTEK BURSU MÜRACAAT FORUMLARI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK KRİTER ÜSTÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİDİR.



SIRA NO KİMLİK NO

1. 251781



2015-2016 ÖĞRETİM YILI TC ÜNİVERSİTELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN

VE DESTEK BURSU MÜRACAAT FORUMLARI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK DESTEK BURSU ALMAYA ADAY OLAN

ÖĞRENCİLERİN LİSTESİDİR.



SIRA NO KİMLİK NO

1. 259476

2. 308490

3. 319630

4. 261174

5. 263224

6. 261299



2015-2016 ÖĞRETİM YILI TC ÜNİVERSİTELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN

VE DESTEK BURSU MÜRACAAT FORUMLARI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK KRİTER ÜSTÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİDİR.



SIRA NO KİMLİK NO

1. 262218