Burs hakkı elde eden öğrencilerin açıklanmasına devam ediliyor.

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 2014-2015 Öğretim Yılı için burs müracaatında bulunan öğrencilerin değerlendirilmesine devam ediliyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğünden değerlendirilmesi tamamlanan ve burs hakkı elde eden 313 öğrenci ile geliri kriter üstü olan 41 öğrenci daha belirlendi.

Daha önce de burs hakkı elde eden 270 öğrenci ile geliri kriter üstü olan 17 öğrenci belirlenmişti.

Değerlendirme sonuçlarına göre burs hakkı elde eden öğrencilerin hemen Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesine başvuru yapıp dosya tamamlamaları gerekiyor.

Dosya tamamlama işlemini geç yapan öğrencilere geriye dönük burs ödemesi yapılmayacak.

Ayrıca gelir yönünden kriter üstü olanlar bir defaya mahsus olmak üzere Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesine itiraz edebilecek.

Sonuçlar www.mebnet.net adresinden de takip edilebiliyor.