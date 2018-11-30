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Burs hakkı elde eden öğrenciler açıklandı

Burs hakkı elde eden öğrenciler açıklandı

30 Kasım 2018 Cuma 19:07
Burs hakkı elde eden öğrenciler açıklandı

BURS HAKKI ELDE EDEN ÖĞRENCİLERİN İVEDİ OLARAK GEREKLİ İŞLEMLERİ TAMAMLAMASI GEREKİYOR


Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi, 2018-2019 Öğretim yılı Eylül döneminde burs müracaatında bulunan öğrencilerin Burs Başvuru forumlarının değerlendirilmeye devam ettiğini; Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğünden değerlendirilmesi tamamlanan ve burs hakkı elde eden 302 öğrenci ile geliri kriter üstü olan 23 öğrenci ve Ocak 2019 itibarı ile burs hakkı elde eden 37 öğrencinin belirlendiğini duyurdu.

Burs hakkı elde eden öğrencilerin ivedi olarak https://yobis.mebnet.net adresinden takip ederek gerekli işlemlerini tamamlamaları gerektiği ayrıca işlemlerini tamamlamayan öğrencilere geriye dönük burs ödemesi yapılmayacağı da açıklandı.

Daire gelir yönünden kriter üstü olanların ise bir defaya mahsus olmak üzere Yüksek Öğrenim ve Dış ilişkiler Dairesine itiraz edebileceğini; itirazların gecikmeden zamanında yapılması gerektiğini de bildirdi.

Daire Müdürü Ziya Öztürkler yazılı açıklamasında, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğünden değerlendirme yapıldıkça basın yayın yolu ile duyuru yapılacağını kaydetti.

Öztürkler açıklamasında, daha önce duyurusu yapılan burs hakkı elde eden 126 öğrenci, geliri kriter üstü olan 7 öğrenci ve Ocak 2019 itibarı ile burs hakkı elde eden 17 öğrencinin belirlendiğini ve duyurulduğunu da hatırlattı.

Ön lisans, başarı teşvik, başarı, master, doktora ve tıp ihtisas bursu alan öğrencilerimizin aile gelir araştırması yapılmadığı için kimlik bilgileri yayınlanmadığını belirten Öztürkler, bununla birlikte kimlik bilgileri yayınlanmamış olup destek bursuna başvuran öğrencilerin sosyal hizmetler dairesinde aile gelir araştırmasının devam ettiğini ifade etti.

Öztürkler açıklamasında şöyle dedi:

“Değerlendirme sonuçlarına göre burs hakkı elde eden öğrencilerin ivedi olarak https://yobis.mebnet.net adresinden takip ederek gerekli işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. İşlemlerini tamamlamayan öğrencilere geriye dönük burs ödemesi yapılmayacaktır. Ayrıca gelir yönünden kriter üstü olanlar bir defaya mahsus olmak üzere Yüksek Öğrenim ve Dış ilişkiler Dairesine itiraz edebilecektir. İtirazların gecikmeden zamanında yapılması esastır. Bu sonuçlar www.mebnet.net adresinden de takip edilebilir”.

 

Son Güncelleme: 30.11.2018 22:23
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