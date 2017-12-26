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BURS HAKKI ELDE EDEN 285 İLE GELİRİ KRİTER ÜSTÜ OLAN 59 ÖĞRENCİ DAHA BELİRLENDİ

BURS HAKKI ELDE EDEN 285 İLE GELİRİ KRİTER ÜSTÜ OLAN 59 ÖĞRENCİ DAHA BELİRLENDİ

26 Aralık 2017 Salı 15:44
BURS HAKKI ELDE EDEN 285 İLE GELİRİ KRİTER ÜSTÜ OLAN 59 ÖĞRENCİ DAHA BELİRLENDİ
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2017-2018 Öğretim yılında Eylül döneminde Burs Müracaatında bulunan öğrencilerin Burs Başvuruları değerlendirilmeye devam ediliyor.

Yüksek Öğrenim Ve Dışilişkiler Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, daha önce burs hakkı elde eden 587 öğrenci ile geliri kriter üstü olan 119 öğrencinin belirlendiği hatırlatılarak Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü’nde araştırması tamamlanan ve burs hakkı elde eden 285 öğrenci ile geliri kriter üstü olan 59 öğrenci da belirlendi.

Değerlendirme sonuçlarına göre ilk kez burs hakkı elde eden öğrencilerin ivedi olarak Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’ne başvuru yapıp dosya tamamlamaları gerekiyor.

Dosya tamamlama işlemini geç yapan öğrencilere geriye dönük burs ödemesi yapılmayacak, ayrıca gelir yönünden kriter üstü olanlar bir defaya mahsus olmak üzere Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesine itiraz edebilecek. İtirazların gecikmeden zamanında yapılması istendi.

Sonuçlar www.mebnet.net adresinden de takip edilecek.

BURS KAZANANLAR TAM LİSTE

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