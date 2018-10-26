Burhan Nalbantoğlu’nda İlk Kez 3 Boyutlu Vt Ablasyon Kompleks Haritalama Sistemiyle Tedavi Gerçekleştirildi

Lefkoşa, 26 Ekim 18 : Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, bugün hastanede ilk kez 3 boyutlu VT ablasyon kompleks haritalama sistemi ile hasta tedavisi gerçekleştirildiğini bildirdi.

Dizdarlı yazılı açıklamasında, Ankara Üniversitesi Tıp fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Başar Candemir, hastane kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Osman Beton ve ekiplerince gerçekleştirilen uygulama ile ölümcül ventriküler taşikardi hastalığına kesin çare bulunduğunu kaydetti.

Dizdarlı, bu uygulamanın bundan böyle hastanede rahatlıkla yapılacağını belirtti.

(EMR/ YIL)