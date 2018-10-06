Burhan Öçal Ve Alexey Botvınov, 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde Konser Verdi

Bellapais Manastırı'nda 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali çerçevesinde dün akşam Burhan Öçal & Alexey Botvinov konseri yer aldı.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nden verilen bilgiye göre konseri, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Telsim Vodafone Genel Müdürü Cenk Alper ve yaklaşık beş yüz sanatsever izledi.

Konserin sonunda sanatçılara festival ana sponsoru Telsim Genel Müdürü Cenk Alper çiçek sunarak teşekkür etti ve dünyaca ünlü sanatçıları ağırlamaktan çok mutlu olduklarını ifade etti.