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Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Yenileniyor...

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi yenileniyor.

Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Yenileniyor...

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi yenileniyor.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:56
Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Yenileniyor...

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi yenileniyor.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı ve Kıbrıs Çocuk Hastalıkları Araştırma, Önleme ve Tedavi Vakfı ( ÇOHAV) arasında, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’ni yenileme projesi ile ilgili anlaşma imzalandı.

Bakanlıkta imzalanan anlaşmaya Sağlık Bakanı Filiz Besim ile ÇOHAV Mütevelli Heyeti Başkanı Sedef Altınbaş Akacan, Hastane Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı ve diğer yetkililer imza koydu.

Sedef Altınbaş Akacan,  proje çalışmalarının 1 Haziran’da başlayacağını, bitiş tarihini ise 31 Ağustos olarak planladıklarını belirterek, tüm çocukların sağlıklı bir hayat yaşamasının vakıf için son derece önemli olduğunu vurguladı.

Bakan Besim, ÇOHAV’ın uzun yıllardır hastanede eksik olan bir bölümü yapma kararı aldığına işaret ederek, sivil toplum örgütlerinin özellikle sağlık alanında katkı sağlamasının toplum adına büyük fayda sağladığını kaydetti.

ÇOHAV’ın sadece o birimi ve odalar için değil, içindeki değerli cihazlar için de adım atacağına dikkat çeken Besim, “Bu ünitenin devreye girmesiyle bir yoğun bakım uzamanı da istihdam edilecektir. Bu önemli proje ile çocuk tedavilerinde çocuk hastalarımızın bakımı adına büyük katkı sağlanacaktır” dedi.

ÇOHAV, anlaşma kapsamında, 21 Nisan’da Çocuk Festivali’nden elde ettiği geliri de Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Yenileme Projesi dahilinde kullanacak.

Son Güncelleme: 02.05.2018 13:20
Anahtar Kelimeler:
Burhan NalbantoğluHHastaneçocukBakımünite
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