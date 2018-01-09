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BURHAN NALBANTOĞLU HASTANESİ, 2017 YOĞUN BAKIM HASTA VERİLERİNİ AÇIKLADI...

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi , 2017 yoğun bakım servisi hasta verilerini açıkladı.

BURHAN NALBANTOĞLU HASTANESİ, 2017 YOĞUN BAKIM HASTA VERİLERİNİ AÇIKLADI...

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi , 2017 yoğun bakım servisi hasta verilerini açıkladı.

09 Ocak 2018 Salı 10:53
BURHAN NALBANTOĞLU HASTANESİ, 2017 YOĞUN BAKIM HASTA VERİLERİNİ AÇIKLADI...
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BURHAN NALBANTOĞLU HASTANESİ, 2017 YOĞUN BAKIM HASTA VERİLERİNİ AÇIKLADI... 700 HASTA TEDAVİ GÖRDÜ. 219 HASTA HAYATINI KAYBETTİ


2017 YILINDA  GENEL YOĞUN BAKIM SERVİSİNDE 700 HASTA TEDAVİ GÖRDÜ.  219 HASTA HAYATINI KAYBETTİ
 

MORTALİTE ORANI YÜZDE 31,2. EN ÇOK ÖLÜM KARDİYOLOJİ VE GÖĞÜS YOĞUN BAKIM  SERVİSİNDE  GÖRÜLDÜ
 

HİÇ ÖLÜMÜN YAŞANMADIĞI SERVİSLER KADIN DOĞUM VE PSİKİYATRİ


Lefkoşa Dr.  Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi , 2017 yoğun bakım servisi hasta verilerini açıkladı.
 

Lefkoşa  Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimliği’nden yapılan açıklamaya göre, 2017 yılında hastanenin yoğun bakım servisine  700 hasta yatırılırken  bunlardan 219’u yaşamını yitirdi. Mortalite (bin kişi başına ölüm oranı) yüzde 31.2 olarak gerçekleşti.
 

Yoğun bakım servisine aylık ortalama 58 hasta kabul edildi.
 

En fazla başvuru ve ölüm (exitus) kardiyoloji ve göğüs hastalıklarında  görülürken  kadın doğum ve psikiyatri yoğun bakım servislerinde ölüm yaşanmadı.
 

Öte yandan  göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve dermatoloji servislerinde yoğun bakıma hasta yatırılmadı.

Son Güncelleme: 09.01.2018 12:03
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