Burcu’dan Rum Tarafına Çağrı: “Çarpıtmaları Bırakarak, Kıbrıs Türk Halkını Anlamaya Çalışın”

“PAKİSTAN ZİYARETİ, DAHA ŞUBAT AYI LİDERLER GÖRÜŞMELERİNİN PROGRAMI YAPILIRKEN, HEM BM, HEM DE SAYIN ANASTASİADİS TARAFINDAN ÇOK ÖNCEDEN BİLİNMEKTEYDİ”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Rum yetkililere, gerçekleri çarpıtmayı derhal bir yana bırakarak, Kıbrıs Türk halkının haklı tepki ve duygusunu anlamaya çalışma çağrısında bulundu.

Burcu, bugün yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi yetkililerini, meclislerinin Enosis plebisitinin okullarda kutlanması kararının yarattığı olumsuz durumu ortadan kaldırmak yerine, gerçek dışı açıklamalarına devam etmekle suçladı.

Barış Burcu, ELAM gibi faşist ve ırkçı bir partinin peşine takılarak müzakere sürecini sabote eden ve bu vahim kararın alınmasında sorumluluğu olanlar, hatalarını düzelteceklerine, zarar verdikleri müzakere süreciyle ilgili sorumluluğu Kıbrıs Türk tarafına yüklemeye çalışıyorlar” dedi.

“PAKİSTAN ZİYARETİ, HEM BM, HEM DE SAYIN ANASTASİADİS TARAFINDAN ÖNCEDEN BİLİNMEKTEYDİ”

Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis’in, Kıbrıs Türk tarafını “görüşme istememekle”, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ise “Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirve Toplantısı’na gitmek için masayı terk emekle” suçlayan açıklamasına da değinen Burcu, şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı’nın Pakistan ziyareti, daha Şubat ayı liderler görüşmelerinin programı yapılırken, hem BM, hem de Sayın Anastasiadis tarafından çok önceden bilinmekteydi. Zaten mart ayı için herhangi bir liderler görüşmesi planlanmamıştı.”

Burcu, “Rum tarafındaki en sağduyulu siyasetçiler arasında sayılan Sayın Kasulidis’in bile, durumu bu şekilde çarpıtmaya ve Rum Meclis kararını yok sayıp gözlerden kaçırmaya çalışması, anlaşılabilir değildir” ifadelerini kullandı.

“SÖZCÜ İSTİSMARCI BİR YAKLAŞIM SERGİLİYOR”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Rum Yönetimi Sözcüsü Hristodulidis’in ise, gerçekleri yok sayan ve istismarcı bir yaklaşım sergilediğini belirtti.

Burcu, “Rum sözcü, Kıbrıs Türk tarafındaki tepkilerin, Rum Meclis kararı ile hiçbir ilgisinin olmadığını ve topun şimdi Türk tarafında olduğunu iddia etmiştir” dedi.

“ÇARPITMALAR BİR YANA BIRAKILMALI”

Barış Burcu, şöyle devam etti:

“Bu çarpıtmaları derhal bir yana bırakarak Kıbrıs Türk halkının haklı tepki ve duygusunu anlamaya çalışmalıdırlar. Kıbrıs Türk halkının beklentisi, Rum meclisinin, Enosis plebisitinin okullarda kutlanması kararının geçersiz kılınması için, Rum makamlarının sorumlu davranarak, somut adım atmalarıdır.”