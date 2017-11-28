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28 Kasım 2017 Salı 15:12

BURCU:"BU SÖZLER AKINCIYA AİT DEĞİL"

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ BURCU: “’RUMLARIN RUHU TÜRKLERE UYGUN DEĞİL’ İFADESİ CUMHURBAŞKANI AKINCI’YA AİT DEĞİL”

BURCU:'BU SÖZLER AKINCIYA AİT DEĞİL'
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, İngiltere’de yayınlanan Avrupa Gazetesi’nin “Rumların ruhu Türklere uygun değildir” başlığıyla verdiği haberdeki ifadelerin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya ait olmadığını belirtti.

Burcu yazılı açıklamasında, söz konusu gazetenin 24 Kasım tarihli sayısında, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Birleşik Krallık Parlamentosu KKTC Dostluk Grubu’nun ev sahipliğinde Birleşik Krallık Parlamentosu’nda düzenlenen toplantıdaki konuşmasının “Rumların ruhu Türklere uygun değildir” başlığıyla haberleştirildiğini belirterek, “Haberdeki ifadeler Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemi değildir. Burada yanlış bir tercüme olduğu anlaşılmaktadır” dedi.

Burcu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın söz konusu konuşmasında, daha önce de dile getirildiği şekilde, “Rum tarafında ciddi bir zihniyet dönüşümüne gerek olduğunu” vurguladığını belirtti.

Burcu, şöyle dedi:

“Cumhurbaşkanımız söz konusu toplantıda, daha önce de ifade ettiği şekilde, Kıbrıs Rum tarafında Kıbrıs Türk toplumuyla yetki paylaşımı ve Kıbrıs Türk tarafının eşitliğini kabullenme konusunda sıkıntı yaşandığını, bu nedenle Kıbrıs Rum tarafının ciddi bir zihniyet dönüşümüne ihtiyacı olduğunu vurgulamıştır” .

Londra’da haftalık olarak yayınlanan Avrupa Gazetesi’nin gerekli düzeltmeyi internet versiyonunda yaptığına dikkat çeken Burcu, Kıbrıs Türk kamuoyunun da doğru bilgilendirilmesinin önemine işaret etti. 
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