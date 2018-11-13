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Burcu: “Sayısal eşitliğin olmadığı organlarda siyasal eşitliğin karşılığı kararlara etkin katılımdır“

Burcu: “Sayısal eşitliğin olmadığı organlarda siyasal eşitliğin karşılığı kararlara etkin katılımdır“

13 Kasım 2018 Salı 14:54
Burcu: “Sayısal eşitliğin olmadığı organlarda siyasal eşitliğin karşılığı kararlara etkin katılımdır“

“FEDERAL ÇERÇEVEDE BULUNACAK ÇÖZÜMDE SİSTEM TARAFLARIN EŞİT SİYASİ ORTAKLIĞI İLKESİNE DAYANACAK”
 

“BU TEMEL GERÇEKLİĞE KARŞI OLMAK, FEDERAL ÇÖZÜME VE SİYASAL EŞİTLİĞE KARŞI OLMAKLA EŞ ANLAMLIDIR” 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Kıbrıs’ta BM kararlarında yer aldığı gibi federal çerçevede bulunacak çözümde sistemin tarafların eşit siyasi ortaklığı ilkesine dayanacağını kaydederek, “Sayısal eşitliğin olmadığı organlarda siyasal eşitliğin karşılığı da kararlara etkin katılımdır” dedi.
Burcu, “Bu temel gerçekliğe karşı olmak, federal çözüme ve siyasal eşitliğe karşı olmakla eş anlamlıdır. Kıbrıs Rum liderliğinin gerçekleri esas alarak bu hususları kendi toplumuyla açık yüreklilikle paylaşması dileğimizdir” açıklamasında bulundu. 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Rum Yönetimi Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun açıklamalarını değerlendirdi.
Burcu yazılı açıklamasında şunları kaydetti:
 “Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı’nın Kıbrıslı Türklerin azınlık olmayı kabul etmeyeceğini ifade eden açıklamalarına karşılık Rum Yönetimi sözcüsü Prodromos Prodromu, siyasi eşitliğin sayısal eşitlik anlamına gelmeyeceğini ifade ederek, Kıbrıslı Türklerin işleyebilir olmayan bir devlet talebinden vazgeçmeleri yönünde bir açıklamada bulundu.
Sayın Prodromos Prodromu’nun açıklamasında belirttiği gibi siyasi eşitlik elbette her federal organda sayısal eşitlik anlamında değildir. Federal organların bazılarında sayısal eşitlik olacağı gibi, bazılarında ise 2’ye 1 oranında temsiliyet olacağı genel çerçevede uzlaşılmış bir husustur. Sayısal eşitliğin olmadığı federal organlarda ve karar alma süreçlerinde Kıbrıslı Türklerin etkin katılımı söz konusudur. Yani federal yönetimde alınacak her kararda, en az bir Kıbrıslı Türkün olumlu oyunun iştiraki gerekmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı husus budur. Çünkü kararlara etkin katılım olmadığı takdirde, Kıbrıs Türk kurucu devletini temsilen federal organlarda yer alacak kişilerin varlığı göstermelik olur.”
 “Bu vesileyle bir kez daha anımsatmak isteriz ki federasyonlar çoğunluğun azınlığı idare ettiği sistemler değildir, kararlar üniter devletlerdeki gibi basit çoğunlukla alınamaz” diyen Burcu, şunları ekledi: 
“BM kararlarında da yer aldığı gibi, Kıbrıs’ta federal çerçevede bulunacak bir çözümde de sistem, tarafların eşit siyasi ortaklığı ilkesine dayanacaktır. Sayısal eşitliğin olmadığı organlarda siyasal eşitliğin karşılığı da kararlara etkin katılımdır. 
Bu temel gerçekliğe karşı olmak, federal çözüme ve siyasal eşitliğe karşı olmakla eş anlamlıdır. Kıbrıs Rum liderliğinin gerçekleri esas alarak bu hususları kendi toplumuyla açık yüreklilikle paylaşması dileğimizdir.”
 

Son Güncelleme: 14.11.2018 01:07
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